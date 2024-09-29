Дания распределяет значительные средства военной помощи и использует замороженные российские финансовые ресурсы.

19:58 Руководство ЗАЭС обвиняет Украину в нападении на близлежащую подстанцию

Управление Запорожской АЭС, находящееся под контролем России, утверждает, что украинские силы осуществили нападение на расположенную поблизости подстанцию, уничтожив трансформатор. В объявлении в Telegram они заявляют, что артиллерийский огонь поразил трансформатор на подстанции "Радуга" в центре города Энергодар на юго-востоке Украины, как сообщает Reuters. Инцидент описан как "еще один акт терроризма, направленный на дестабилизацию ситуации в жилом районе вокруг Запорожской АЭС". Также была опубликована фотография дыма, поднимающегося над крышей здания. Сообщается, что поставка электроэнергии в Энергодар не была нарушена. Запорожская АЭС, крупнейшая в Европе с шестью реакторами, была захвачена российскими силами с момента начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Обе стороны регулярно обвиняют друг друга в нападении или планировании атаки на станцию.

20:31 Норвегия рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией

Норвегия может построить забор вдоль своей границы с Россией, как предложила министр юстиции Эмили Энгер Мelh. "Забор на границе интересен, потому что он сдерживает и включает в себя датчики и технологию для обнаружения перемещения людей возле границы", - сказала Мelh в интервью NRK. Норвежское правительство в настоящее время рассматривает несколько мер безопасности вдоль 198-километровой границы, такие как увеличение числа пограничников или усиление мониторинга, помимо строительства забора. Мelh посетила Финляндию летом, чтобы увидеть, как страна укрепила свою 1340-километровую границу с Россией. Финляндия закрыла все пограничные переходы с Россией в конце 2023 года после того, как более 1300 мигрантов из третьих стран без достаточных документов въехали в страну в течение трехмесячного периода. Финляндия обвиняет Россию в "гибридной войне".

17:21 Дания одобрила дополнительный пакет военной помощи для Украины

Дания утвердила дополнительный пакет военной помощи для Украины, стоимостью 1,3 миллиарда датских крон (примерно 174 миллиона евро), для поставки оружия и военной техники, произведенной в Украине, на передовую, как объявило Министерство обороны Дании. Финансирование также будет включать размораживание российских активов. Кроме того, правительство в Копенгагене объявило о планах создания совместного датско-украинского центра обороны и промышленности в Киеве, способствующего новым партнерствам в оборонной сфере, как указано в Министерстве бизнеса и промышленности Дании. "Войны не выигрываются только на поле боя, но и в промышленности", - раскрывает министр Morten Bødskov.

19:25 Зеленский: Путин колеблется в использовании ядерного оружия из-за своей "любви к жизни"Президент Владимир Зеленский выражает сомнения в постоянных ядерных угрозах, исходящих от президента России Владимира Путина. Путин, скорее всего, имеет сильное предубеждение против использования ядерного оружия, замечает украинский президент в интервью Fox News. "Нет никакого способа проникнуть в его мысли", - говорит Зеленский в интервью, которое будет опубликовано на официальном YouTube-канале президента позже сегодня. "Он мог бы использовать ядерное оружие против любой страны в любое время - или не использовать". Однако он не верит, что Путин пойдет на такой шаг.

18:59 Интенсивные артиллерийские обстрелы и российские авиаудары вызывают беспорядки на восточных фронтах УкраиныИнтенсивные артиллерийские бои и российские авиаудары с использованием планирующих бомб нарушили фронтовые линии на востоке Украины. Около 20 поселений возле Сумы и Харькова были обстреляны российской артиллерией, согласно ночному обновлению Генерального штаба в Киеве. Новые российские атаки на украинские оборонительные линии были сообщены из основных точек конфликта вокруг Донбасса. Тринадцать атак были отражены возле Покровска, и семнадцать российских наступлений были остановлены возле Курачево. Информация остается неподтвержденной. Аналогично интенсивные бои были сообщены в районе Вугледар. Украинские военные эксперты опасаются, что этот небольшой город в южной части Донбасса скоро может оказаться под контролем российских сил.

18:21 Украина подтверждает крупномасштабную атаку дронов на российский склад боеприпасов в ВолгоградеУкраина, похоже, атаковала российский склад боеприпасов в южном регионе Волгограда более чем 100 дронами, согласно собственному военному. Военные заявили в Telegram, что склад боеприпасов в Котьмазово был атакован, с пожаром и взрывом боеприпасов на месте. Представитель отдела обороны Украины объявил, что 120 украинских дронов пролетели более 600 километров, чтобы атаковать склад боеприпасов, повредив "склады боеприпасов и ракет, что привело к истощению боеприпасов для подразделений российской оккупационной армии". Россия пока не признала атаку.

17:42 Баerbock: Дальнобойное оружие критически важно для прорыва минного пояса УкраиныМинистр иностранных дел Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Украина должна использовать дальнобойное оружие для самообороны: "Я всегда подчеркивала, что оно жизненно важно, особенно для прорыва минного поля на востоке Украины", - говорит политик "Зеленых" в ARD. Когда ее спрашивают, будет ли Германия поставлять дополнительное оружие в будущем, она отвечает: "Я четко высказала свою позицию, у канцлера Олафа Шольца противоположное мнение. В коалиции, когда мы не можем прийти к согласию, мы не можем это поддержать. Это делают американцы, британцы и французы". Президент Украины Владимир Зеленский добивается принятия западного оружия, способного поражать цели на расстоянии сотен километров за пределами границы с Россией. Это позволило бы, например, бомбардировщикам атаковать их базы. США должны разрешить использование ракет ATACMS, а Британия - крылатых ракет Storm Shadow. Немецкие крылатые ракеты Taurus могли бы даже долететь до Москвы, в отличие от аналогичного оружия из Britain или France.

17:08 Примерно 500 исследователей пострадают от прекращения сотрудничества CERN с РоссиейПримерно 500 исследователей, аффилированных с российскими учреждениями, будут затронуты предстоящим прекращением сотрудничества CERN с Россией, согласно Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN). Эти ученые должны прекратить свои сотрудничества с истечением контракта 30 ноября, подтверждает спикер CERN, подтверждая сообщения СМИ. CERN принял решение прекратить сотрудничество с Россией и ее союзником Белоруссией в июне 2022 года после вторжения России на Украину, решение, которое он подтвердил в декабре 2023 года. Текущее соглашение с Белоруссией уже истекло в конце июня 2024 года, затрагивая 15 белорусских ученых, согласно спикеру CERN. Прекращение сотрудничества с Россией также означает потерю значительного финансового.contribтора: Москва в настоящее время вносит около 4,5% бюджета CERN. Однако другие страны-члены, скорее всего, восполнят этот пробел.

16:22 Отчет: Навальный жаловался на сильные боли в животе - документы указывают на отравлениеПо словам российских властей, Алексей Навальный умер от естественных причин в феврале этого года. Поддержники Навального и многочисленные западные политики обвиняют российское руководство и президента Владимира Путина в смерти Навального. Новый отчет поддерживает эту теорию: как сообщает "The Insider", ссылаясь на официальные документы, российские власти якобы упустили симптомы, которые показывал Навальный незадолго до его смерти в тюрьме. Согласно отчету, Навальный жаловался на сильные боли в животе и автоматически вырвал содержимое желудка. Он также испытывал судороги и в конечном итоге потерял сознание. Официальная причина смерти, расстройство сердечного ритма, не объясняет эти симптомы, пишет СМИ. Опрошенные врачи считают, что это типичные признаки отравления. Навального отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2020 году и он находился на грани смерти.

15:50 Российские войска отбили шесть попыток проникновения Украины в КурскРоссийские силы якобы отбили шесть новых попыток проникновения Украины в западный регион Курск, согласно Министерству обороны Москвы. Как сообщает новостное агентство Reuters, министерство заявило в телеграмм-послании, что его силы, с поддержкой авиации и артиллерии, отбили попытки проникновения в регион возле деревни Новый Путь, примерно в 79 километрах к западу от Суджи. Министерство заявляет, что убито или ранено 50 украинских солдат, и уничтожен танк и четыре бронированных боевых vehicles, а также автомобиль. Эти утверждения нельзя независимо проверить.

15:25 Изображения ущерба: Россия наносит 13 авиаударов по ЗапорожьюГород Запорожье подвергается авиаударам. По меньшей мере 13 человек ранены, в некоторых районах обрушиваются жилые здания. В многочисленных зданиях горят пожары. Украинская служба спасения сообщает, что повреждены десять частных домов.

14:28 Германская армия готовится к худшему сценарию - возможна обычная война в Европе в ближайшие пять летПосле завершения упражнения "Красная буря Альфа" Германская армия объявила о продолжении следующего года, которое будет называться "Красная буря Браво". Трехдневное маневрирование, которое закончилось в субботу в порту Гамбурга, было удовлетворительным для регионального командования. "Мы достигли наших целей tanto в командном пункте, как и с 2-й компанией домашней обороны", - объясняет начальник штаба, подполковник Йёрн Плишке. Цель упражнения состояла в защите критической инфраструктуры, поддержании общего операционного видения на всех уровнях и быстром и безопасном общении со всеми участниками. В свете нападения России на Украину возможна обычная война в Европе в ближайшие пять лет, говорится в заявлении. НАТО хочет совместно противодействовать этому, требуя быстрой деплойровки союзных войск с запада на восток. "Германия, из-за своего геостратегического положения, имеет функцию хаба. Поэтому организация военных перевозок по железной дороге, дороге или воздуху, снабжение пищей, кроватями или топливом, или обеспечение безопасности целых колонн автомобилей должно быть отработано, чтобы убедительно сдерживать", - объясняет Германская армия.

22:27 Лондон: Потери России от ударов дронов могут быть крупнейшими со времени начала войныПо данным британской оценки, удары украинских дронов могут стать причиной самых тяжёлых потерь российских боеприпасов с начала войны. Приблизительно 30 000 метрических тонн боеприпасов, скорее всего, были уничтожены в результате удара по складу вблизи города Тюров в Тверской области центральной России 18 сентября, согласно данным британского министерства обороны в его регулярном intelligence-briefing. Дополнительные украинские удары по складам в Тикоротьске в Краснодарском крае южной России и в других местах в Тюрове произошли ночью 21 сентября, согласно данным министерства. Общий объём боеприпасов, уничтоженных на трёх объектах, представляет собой крупнейшие потери российских и поставляемых из Северной Кореи боеприпасов в ходе конфликта.

12:24 Москва защищает расширение ядерной политикиРоссия защищает изменения в политике применения ядерного оружия в свете критики. Обновленные основы ядерного сдерживания считаются необходимыми из-за приближения инфраструктуры НАТО к границам России и попыток западных держав одержать победу над Москвой через поставку оружия в Украину, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на российском государственном телевидении. Решение о применении ядерного оружия будет приниматься военными.

11:59 Волонтёры-медики борются против российских ракетКогда российские ракеты поражают здание в Харькове, Сергей оперативно прибывает на место. В составе команды волонтёров он оказывает помощь раненым и пытается спасти людей из-под завалов. Он сознательно принял решение выполнять эту задачу.

11:21 Суммы сообщает о 16 жертвах после удара российскими крылатыми ракетамиЧисло пострадавших в результате удара российскими крылатыми ракетами в Суммы выросло до 16, в том числе 17-летнего мальчика, согласно данным городской военной администрации, опубликованным в Telegram. Российская армия атаковала Суммы 13 крылатыми ракетами рано утром. Все жертвы были извлечены и получили медицинскую помощь.

10:45 "Холодный символ" - Зеленский вспоминает Бабьй ЯрПрезидент Украины Владимир Зеленский почтитель но Бабьй Яр, где более 33 000 евреев были убиты немецкой вермахтом в овраге в Киеве 83 года назад. Бабьй Яр служит "холодным символом", демонстрирующим, как жестокие преступления происходят, когда мир выбирает игнорировать, молчать или оставаться безразличным вместо того, чтобы действовать против зла, как объяснил Зеленский, имеющий еврейское происхождение, на онлайн-платформе X. Бабьй Яр напоминает о зверствах, которые совершают правительства, когда их лидеры прибегают к запугиванию и насилию, как заметил Зеленский, очевидно, имея в виду главу Кремля Владимира Путина.

10:14 Украина: Количество жертв вчерашнего нападения на больницу в Сумы возросло до десятиЧисло жертв российского нападения на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Больницу дважды атаковали в субботу. Вторая атака произошла, когда спасатели извлекали раненых и погибших, а пациентов эвакуировали. Российские войска совершили 31 атаку на приграничный регион за прошедшую ночь и утро.

10:00 Российские СМИ сообщают о крупном пожаре на складе боеприпасов в ВолгоградеПосле сообщений от военных блогеров российские СМИ также сообщают об взрывах возле российских военных баз. Взрывы произошли возле базы флота в Балтийске, Краснодарском крае, откуда Россия отправляет камикадзе-дроны в Украину, согласно данным информационного агентства Астра. В Кочубеевском районе Волгоградской области был поражен значительный склад боеприпасов, что привело к взрывам, крупному пожару и детонациям. Согласно украинской стороне, на складе в Кочубеевском хранились баллистические ракеты из Ирана и пусковые установки.

09:33 Генеральный штаб Украины сообщает о 165 столкновениях за последние 24 часаЗа последние 24 часа Генеральный штаб Украины сообщает о 165 столкновениях, более четверти из которых произошли в Донбассе вокруг ожесточенно оспариваемого города Покровск. Согласно отчету, российские войска провели 73 авиационных удара по целям и гражданскому населению, использовав 124 управляемых авиационных бомбы. Они также запустили семь ракет. Кроме того, захватчики провели более 4700 атак, в том числе 179 атак с использованием реактивных систем залпового огня, и использовали более 1700 камикадзе-дронов. Украинские самолеты, а также ракетные и артиллерийские подразделения провели шесть ударов по районам, где размещаются личный состав, вооружение и военная техника противника, согласно данным Генерального штаба.

08:48 Судью Верховного суда Украины убили в результате российского удара по гражданскому автомобилюСудья Верховного суда, который оказывал гуманитарную помощь жителям села в Харьковской области, был убит в результате удара беспилотника по гражданскому автомобилю, согласно данным новостного сайта Ukrinform со ссылкой на региональную прокуратуру. Накануне вражеский беспилотник первого лица атаковал внедорожник, в котором находился судья Леонид Лобойко, на пути в село для доставки помощи. Он скончался на месте. В автомобиле также находились три женщины, которые получили ранения. Украина расследует возможные военные преступления и убийство.

07:40 Украина сообщает о жертвах после нападений на ЗапорожьеУкраинские власти сообщают о значительном ущербе гражданской инфраструктуре в южном промышленном городе Запорожье в результате новых массированных российских воздушных ударов. По словам главы областной администрации Ивана Федорова в Telegram, по меньшей мере семь человек получили ранения. Есть риск, что под завалами могут оставаться люди. Более 10 воздушных ударов было совершено, сообщают о нескольких пожарах.

08:27 Россия заявляет о сбитии 125 украинских дронов за последние суткиРоссийское министерство обороны заявляет, что сбило 125 украинских дронов за предыдущую ночь. Их системы ПВО были ответственны за перехват и уничтожение этих дронов. Несколько региональных губернаторов сообщают о повреждениях от этих атак, но, к счастью, не упоминают о жертвах. Согласно сообщению, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью на юге России, 17 каждый над Белгородской и Воронежской областями, и 18 над Ростовской областью.

07:42 Украина сообщает о 1170 российских потерях за последние 24 часаГенеральный штаб Украины сообщает о поразительных 1170 потерях среди российских войск за последние 24 часа. Это включает значительное количество раненых и погибших российских солдат, что в общей сложности составляет почти 652 000. Наряду с этими потерями Украина заявляет, что уничтожила девять российских танков, 62 артиллерийских системы и 38 бронетранспортеров. Их войска якобы сбили 93 дрона и одну систему ПВО.

07:22 Военные аналитики: Украина атакует больше российских складов с боеприпасамиВоенные аналитики, публикующиеся на платформе X, заявляют, что украинские ударные дроны атаковали российский склад боеприпасов в Котельване в течение ночи. Источники поблизости сообщают о пожарах возле большого российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система обнаружения пожаров NASA также фиксирует пожары на северном фланге склада. Ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины пока не прокомментировали эту ситуацию.

06:54 Клингебей призывает к продолжению поддержки УкраиныЛидер СДПГ Ларс Клингебей ожидает, что предстоящая встреча по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне может стать символом единства в поддержке Украины, которая подверглась нападению России. "Эта встреча должна вновь подчеркнуть необходимость постоянной поддержки Украины, включая США после выборов в ноябре, пока это не будет больше нужно", - сказал Клингебей. Он также предложил изучить будущие конференции по миру, которые могли бы учесть более широкий спектр взглядов для мирного будущего для украинцев. Байден планирует посетить Германию 10 октября, а 12 октября состоится встреча 50 поддерживающих стран на американской базе в Рамштайне, на которой также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.

05:42 Спикер Зеленского по поводу одобрения оружия: русские узнают первымиСпикер Зеленского Сергей Никифоров подтверждает, что окончательного решения по использованию западного оружия на территории России пока не принято. Никифоров объясняет, что президент Украины проконсультировался по этому вопросу с Италией, Францией, Великобританией и США. Спикер Зеленского подчеркивает важность информирования русских в первую очередь, если будет принято решение углубиться на территорию России. Об этом сначала сообщат русским, а затем последует официальное заявление.

04:45 Швейцария поддерживает мирный план Китая, Украина разочарованаМинистерство иностранных дел Швейцарии поддерживает попытки Китая положить конец войне в Украине. Министерство объявило о смене своей позиции на такие инициативы в Берне. Однако Киев выразил разочарование швейцарским решением. Украина готовится к другой мирной конференции в ноябре. В июне в Швейцарии прошла предыдущая встреча, в которой приняли участие многие страны, не включая Россию и Китай.

03:29 Литва отправляет гуманитарную помощь Украине, состоящую из боеприпасов, компьютеров и логистических поставокЛитва планирует отправить военный пакет помощи, состоящий из боеприпасов, компьютеров и логистических поставок в Украину. По словам литовского правительства, поставка должна прибыть в течение этой недели. С начала года Литва уже предоставила 155-мм боеприпасы, бронетранспортеры (M577 и M113), системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование для Украины.

02:29 Трагедия в Харьковской области: трое убитых, шестеро раненыхТрое гражданских были убиты и шестеро ранены в результате серии российских воздушных ударов по Слатову в Харьковской области, сообщают местные власти. Атака была направлена на гражданскую инфраструктуру и важные объекты, что привело к жертвам во время повседневной деятельности на улицах. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов выразил обеспокоенность продолжающейся российской агрессией против больниц.

01:29 Северная Корея предупреждает против американской поддержки Украины: "Игра с огнем"Северная Корея, подозреваемая в поставках запрещенного оружия России, называет $8 миллиардов американской военной помощи Украине серьезной ошибкой и опасной игрой против ядерной сверхдержавы России. Президент США Джо Байден объявил об этой помощи во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Эта помощь предназначена для поддержки Украины в целях самообороны и включает оружие с увеличенной дальностью, чтобы повысить их способность атаковать Россию с безопасного расстояния.

Европейский Союз пока не прокомментировал предполагаемое нападение на Запорожскую атомную электростанцию, несмотря на то, что является значительным глобальным игроком в международных делах.

Из-за геополитического положения Норвегии между Россией и Европейским Союзом ведутся дискуссии о укреплении ее пограничной безопасности, в том числе о возможности строительства забора вдоль границы Норвегии с Россией.

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