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Дакс продолжает погружаться глубже под рекордную отметку.

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута
Дакс продолжил своё снижение ниже своего предыдущего пика.
Дакс продолжил своё снижение ниже своего предыдущего пика.

Дакс продолжает погружаться глубже под рекордную отметку.

Дакс делает нырок после достижения пика. На фоне сдержанной глобальной рыночной обстановки известный немецкий индекс завершил свою сессию во вторник падением на 0.83%, зафиксировавшись на отметке 18 591,85 пункта. Индекс MDax средних компаний последовал за ним, снизившись на 0.43% до 25 296,83 пункта.

В начале недели Дак приблизился к историческому рубежу в 19 000 пунктов, но отступил всего на несколько шагов назад. Аналитики рынка сейчас сосредоточены на экономических данных, в частности, из США, и их последствиях для денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Громкие разговоры о возможной рецессии, похоже, набирают обороты. Грядущий ежемесячный отчет о занятости в США, запланированный на пятницу, теперь находится в центре внимания. Эти данные, скорее всего, сформируют ожидания в отношении возможного снижения процентных ставок Федрезервом. Пока же инвесторы выбирают осторожность, не желая брать на себя существенные риски.

Традиционно сентябрь представляет собой вызов для финансовых рынков. Тем не менее, технические аналитики из Index-Radar советуют не придавать слишком много значения недавнему снижению. "После сильного роста в августе многие индексы достигли рекордных высот и стали технически перегретыми. Текущее снижение прибыли можно рассматривать как обычное летнее похолодание."

Рынок акций, в частности Дак и MDax, подвержен влиянию экономических данных и потенциальных изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США. Инвесторы, в связи с слухами о возможной рецессии и грядущими экономическими данными, склонны к осторожности и неохотно берут на себя существенные риски на рынке акций.

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