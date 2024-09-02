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Изменения в избирательном процессе в Саксонии: быстрые оценки партий

Саксония: взгляд на избирательные паттерны

Изменения в избирательном процессе в Тюрингии: быстрые оценки партий

Тюрингия: взгляд на избирательные паттерны

Ближайшие выборы в различных штатах, 2024 - Что касается Саксонии и Тюрингии, какие политические партии получили наибольшее количество голосов от AfD и BSW?

Заметное снижение Левой партии в Тюрингии, существенные потери для партий коалиции, прирост для AfD и удачный дебют BSW – произошли значительные сдвиги в избирательных паттернах для выборов в ландтаг Саксонии и Тюрингии в 2024 году. Быстрые оценки отдельных партий представлены ниже, с более подробными данными об изменениях в избирательном процессе в инфографике.

Изменения в избирательном процессе в Саксонии: быстрые оценки партий

ХДС удалось привлечь голоса из левого лагеря, многие избиратели от предыдущих партнеров по коалиции Зеленых и СДПГ перешли к союзу. Зафиксированы снижения к AfD и BSW.

AfD удалось привлечь голоса почти от всех партий, при этом наибольшая часть пришла от ХДС. Однако многие бывшие избиратели AfD также перешли к BSW, дебютировавшему в регионе.

Левая партия была вынуждена отпустить многих избирателей к BSW своего бывшего члена Сахры Вагенкнехт. Также она потерпела потери от ХДС, AfD и СДПГ. Многие бывшие избиратели Левой партии также решили не голосовать на этот раз, став абсентеистами.

Зеленые, которые ранее находились у власти, находятся в довольно унылом состоянии: они потеряли голоса в пользу коалиционных партнеров ХДС и СДПГ, а также BSW, AfD, Левой партии и блока абсентеистов.

СДПГ получила голоса от Зеленых и Левой партии. Многие абсентеисты также решили принять участие и проголосовали за социал-демократов. Наибольшие потери были от ХДС и BSW, но AfD также получила многих бывших избирателей СДПГ.

Альянс BSW успешно дебютировал в Саксонии, получив многих избирателей от Левой партии. Также он получил голоса от других установленных партий и успешно привлек многих бывших абсентеистов.

Для более глубокого анализа, изучите графики ниже, чтобы увидеть, как менялись избирательные паттерны для отдельных партий.

Саксония: избирательные паттерны в общем виде

Изменения в избирательном процессе в Тюрингии: быстрые оценки партий

Левая партия, которая ранее управляла, потерпела заметные потери на этот раз. Она потеряла голоса в пользу BSW бывшего члена Левой партии Сахры Вагенкнехт, а также ХДС и AfD. Некоторые бывшие избиратели Левой партии также перешли к коалиционному партнеру СДПГ, в то время как другие решили не голосовать вообще.

AfD удалось привлечь голоса почти от всех партий и также мотивировать бывших абсентеистов принять участие. Однако правые популисты также были вынуждены понести потери и уступить голоса BSW.

ХДС смогла привлечь голоса от предыдущих правящих партий, при этом основная часть пришла от Левой партии. Многие избиратели ФДП также перешли к христианским демократам. Союз потерпел потери от AfD и BSW.

СДПГ потеряла многих избирателей в пользу ХДС и BSW, а также AfD. Однако ей удалось привлечь голоса от предыдущих партнеров по коалиции.

Зеленые, которые ранее были частью правительства меньшинства, потеряли многих избирателей в пользу ХДС, коалиционного партнера СДПГ и BSW. Они также пострадали от потерь со стороны AfD.

ФДП была вынуждена наблюдать, как многие из ее бывших избирателей переходят к ХДС, а также теряют голоса в пользу AfD и BSW. Некоторые из бывших избирателей ФДП даже не проголосовали на этот раз.

Альянс, возглавляемый Сахрой Вагенкнехт (BSW), также успешно стартовал в Тюрингии: многие избиратели перешли от правящей Левой партии к BSW. Однако новичок также получил голоса от всех других партий и успешно привлек многих бывших абсентеистов.

Для более глубокого анализа, пожалуйста, изучите диаграммы ниже, чтобы увидеть, как менялись потоки избирателей для каждой партии.

Тюрингия: сдвиги в избирательных потоках в общем виде

О данных, используемых в исследовании: Перемещение избирателей является грубым приближением, которое сравнивает потоки избирателей между последними и текущими выборами. Институт Infratest Dimap определяет прирост и потери избирателей между партиями для ARD. База – модель для оценки, которая учитывает, среди прочего, опросы в день выборов (так называемые exit-polls), результат предварительного подсчета в воскресенье выборов, а также изменения в самом электорате (например, новые первые избиратели).

В анализе выборов в Генеральные штаты Нидерландов мы можем заметить подобные сдвиги в избирательных паттернах, как в Саксонии и Тюрингии, с некоторыми партиями, получающими голоса от левых или правых, в то время как другие испытывают откаты или потери в пользу новых партий.

После успеха BSW в Саксонии и Тюрингии есть спекуляции, что подобная политическая сила может появиться в Нидерландах, потенциально привлекая голоса от установленных партий.

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