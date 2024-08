Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Трамп провел две речи на этой неделе, посвященные экономике и его политике, но так и не представил подробный экономический план.

На предвыборном пути бывший президент в основном сосредоточился на своих экономических приоритетах, которые заключаются в снижении налогов, увеличении тарифов и снижении цен для потребителей.

Трамп неоднократно критиковает администрацию Байдена-Харрис за высокую инфляцию и обещает снизить цены сразу. На самом деле, у президента мало инструментов для борьбы с растущими ценами в одиночку. Это задача Федеральной резервной системы.

Вот что нам известно о экономических планах Трампа:

Устранить налоги на чаевые

Устранение федеральных налогов на чаевые стало одним из любимых обещаний Трампа на его предвыборных митингах.

Он впервые предложил эту идею в июне в Лас-Вегасе, Невада, ключевом штате-решающем с большим количеством работников сферы гостеприимства и услуг, но не предоставил никаких подробностей. Ранее на этой неделе он предложил устранить tanto federal income as payroll taxes on tips – более существенное финансовое предложение.

“We’re looking at doing the full bore,” Трамп сказал в интервью Spectrum News 1 в Северной Каролине, когда его спросили, поддерживает ли он устранение tanto federal income as payroll taxes on tips. Такое решение потребует одобрения Конгресса.

Затем Трампа спросили уточнить свою позицию, но его пресс-секретарь на национальном уровне Каролин Ливитт ничего не добавила.

По данным Budget Lab при Йельском университете, в 2023 году в занятых чаевыми профессиях работало около 4 миллионов человек, что составляет около 2,5% всех рабочих мест. Но более чем треть зарабатывают слишком мало, чтобы платить федеральный налог на доходы.

Federal payroll taxes финансируют социальное обеспечение и Medicare и составляют 15,3%, половина из которых оплачивается работодателями.

Харрис на прошлой неделе также пообещала устранить федеральный налог на чаевые на митинге в Лас-Вегасе, чем вызвала недовольство Трампа, который обвинил ее в заимствовании своей идеи. Чаевые останутся подлежащими налогу на заработную плату в соответствии с планом Харрис.

Если tanto federal income as payroll taxes on tips будут устранены, это снизит доходы на $150 миллиардов - $250 миллиардов в течение десяти лет, согласно Комитету по ответственной федеральной бюджетной политике. Простое устранение federal income taxes on tips приведет к потере примерно половины этой суммы.

Устранить налоги на пособия по социальному обеспечению

Трамп также предложил налоговые льготы для другого влиятельного избирательного блока – пожилых граждан. В конце прошлого месяца он объявил, что хочет устранить налоги на пособия по социальному обеспечению.

“Чтобы помочь пожилым людям с фиксированным доходом, страдающим от последствий инфляции, мы прекратим налог на социальное обеспечение”, – сказал он на среде митинге, который был объявлен как экономическая речь.

В настоящее время пожилые люди не обязаны платить налоги на свои пособия, если они зарабатывают менее $25,000 в год на человека, или $32,000 для женатых пар, или так называемый совокупный доход, который учитывает их скорректированный годовой доход, половину их пособий по социальному обеспечению и не облагаемые налогом проценты.

Выше этого порога они могут быть обязаны платить налог на доходы от до 50% своих пособий, с доходами, поступающими в фонд социального обеспечения по старости. Те, у кого совокупный доход составляет не менее $34,000 в год на человека, или $44,000 для женатых пар, могут платить налог на доходы от до 35% своих пособий, с этими средствами, поступающими в Medicare’s hospital insurance trust fund, известный как Medicare Part A.

Устранение налога на пособия по социальному обеспечению снизит налоги в среднем на $550, хотя низкообеспеченные households не получат никакой выгоды в следующем году, согласно Tax Policy Center.

Однако это предложение нанесет ущерб популярной программе, а также Medicare и федеральному бюджету, согласно Комитету по ответственной федеральной бюджетной политике. Налог должен принести около $94 миллиардов доходов в этом году.

Устранение налога увеличит федеральные дефициты на $1,6 триллиона - $1,8 триллиона к 2035 году, согласно анализу комитета. Фонд социального обеспечения по старости будет исчерпан более чем на год раньше, а Medicare’s hospital insurance trust fund исчерпает средства на шесть лет раньше.

Многие пожилые люди могут пострадать, если фонды социального обеспечения и Medicare исчерпают средства раньше и им придется сократить выплаты.

Трамп не уточнил, как он собирается оплачивать это предложение.

Добавить больше тарифов

Трамп планирует ввести новые тарифы, если он вернется в Белый дом.

На выступлениях и интервью, которые он проводил earlier this spring, Трамп призвал ввести тариф в размере не менее 10% на все импорты из всех стран, а также еще один тариф более 60% на все китайские импорты.

Вместе эти тарифы могут стоить типичной семье со средним доходом $1,700 в год, согласно оценке, опубликованной Peterson Institute for International Economics в мае.

На этой неделе Трамп предложил, что всеобщий тариф может быть высоким до 20%.

“We’re going to have 10 to 20% tariffs on foreign countries that have been ripping us off for years,” – сказал он во время выступления в Северной Каролине в среду.

Трамп неоднократно заявлял, что новые тарифы вернут рабочие места и увеличат доходы для страны. Но экономисты в основном согласны с тем, что тарифы – это дорогой способ стимулировать некоторых американских производителей. В апреле Moody’s оценил, что даже если Трамп смягчит удар от тарифов за счет налоговых льгот, его торговые предложения приведут к потере 675,000 рабочих мест в США, ухудшат инфляцию и снизят ВВП на 0,6 процентных пункта.

Кроме того, тарифы оплачиваются американскими импортерами, а не иностранными странами, как часто заявляет Трамп. Американцы уже заплатили более $242 миллиардов за тарифы, которые Трамп ввел на импортируемые солнечные панели, сталь и алюминий, и китайские товары во время своего пребывания на посту президента, согласно данным US Customs and Border Protection.

Президент Джо Байден сохранил большинство тарифов и в мае ввел план по повышению тарифов на определенные китайские товары, в том числе сталь и алюминий, наследственные полупроводники и электромобили, в течение следующих двух лет.

В марте Трамп также предложил ввести новый 100-процентный тариф на все автомобили, произведенные за пределами США, если он выиграет второй срок.

Уменьшение налогов для всех

Трамп обещал большие налоговые льготы для людей всех доходов, а также для бизнеса.

На благотворительном ужине в апреле он сказал группе состоятельных доноров, что одно из основных направлений его работы на второй срок будет продление широкого спектра налоговых льгот, введенных в 2017 году в рамках закона о налоговой реформе и стимулировании экономического роста. Однако льготы по индивидуальному подоходному налогу и налог на наследство истекают в конце следующего года.

“Чтобы оказать помощь работникам и семьям, мы сделаем дополнительные налоговые льготы”, - сказал он в среду на выступлении. “Это то, что дало нам великую экономику. Мы сделаем дополнительные налоговые льготы. Мы сделаем их постоянными”.

Самые высокие доходы домохозяйств получат более 45% выгоды, если истекающие положения TCJA будут продлены, согласно анализу Центра налоговой политики при Университете и Брукингском институте.

Продление положений существенно повлияет на государственный долг, увеличив его более чем на 4 триллиона долларов в течение следующих 10 лет - без учета затрат на проценты, согласно Бюджетному управлению Конгресса.

Кроме того, Трамп хочет снизить ставку налога на прибыль корпораций до 15% с 21%, установленного законом о налоговой реформе и стимулировании экономического роста, хотя он признал в интервью Bloomberg Businessweek в прошлом месяце, что снижение до такой степени будет сложно. Большинство налоговых льгот для корпораций в законе являются постоянными.

Снижение цен

Во время экономического выступления в среду Трамп сказал, что планирует подписать исполнительный указ в свой первый день на посту президента, направляя всех глав ведомств и членов кабинета министров использовать все полномочия и инструменты для борьбы с инфляцией и быстрого снижения потребительских цен.

“Просто смотрите. Они упадут и упадут быстро”, - сказал он.

Один из его способов снизить цены - “устранить каждый дорогостоящий, убивающий рабочие места, регулирование”. Но во время выступления он не предоставил конкретных деталей.

Трамп также неоднократно заявлял, что снизит цены за счет увеличения производства нефти и газа. Но цены на бензин в США в значительной степени зависят от глобального рынка нефти и подвержены влиянию вещей, которые находятся вне контроля президента, таких как война России в Украине или недавние решения ОПЕК о сокращении производства нефти. Кроме того, добыча нефти в США достигла рекордных уровней при Байдене.

“Мы будем бурить, детка, бурить. Это приведет к снижению цен на все”, - сказал он в четверг.

Инфляция уже замедлилась после достижения около 9% в 2022 году. Индекс потребительских цен недавно упал до менее 3%, что создает возможности для Федеральной резервной системы для снижения ставок в следующем месяце.

В этом отчете также участвовал Элла Нилсен из CNN.

