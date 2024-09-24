Члены СДПГ выражают несогласие с политикой своей партии в области убежища.

Многие члены партии Социал-демократов написали открытое письмо, выражая свою озабоченность новой политикой партии в отношении беженцев, которую они считают исключающей и дискриминационной. Они критикуют руководство за использование "дискурса исключения и стигматизации", что привело к предложениям отказать беженцам на границах и необоснованно подозревать всю группу в терроризме.

По мнению подписантов, эти действия опасны для демократии и общества, и они призывают партию вернуться к своим основным ценностям свободы, справедливости, солидарности и человеческого достоинства. Они утверждают, что антигуманные нарративы и позиции правых партий не должны приниматься, так как это только способствует нормализации таких взглядов.

После недавнего нападения, мотивированного исламизмом, правительство представило "пакет безопасности", включающий ужесточение законов об убежище, усиление контроля на границах и депортации в Сирию и Афганистан. Подписанты письма ставят под сомнение законность многих из этих мер и призывают к гуманной политике убежища, уважающей европейское право и международную солидарность.

Письмо подписали многие политики и члены партии, в том числе интеграционный сенатор Берлина Кансель Кизилтепе и председатель комиссии по базовым ценностям СДПГ Гезина Шван. Они утверждают, что политические решения должны основываться на основных ценностях, а не на предполагаемых опросах или настроениях.

Несправедливое подозрение в терроризме для всей группы

Руководство Социал-демократической партии обвиняется в продвижении "дискурса исключения и стигматизации" со стороны многих членов партии. Этот дискурс привел к предложениям отказать беженцам на границах и необоснованно подозревать всю группу в терроризме без достаточных доказательств.

После недавнего нападения, мотивированного исламизмом, правительство представило "пакет безопасности", включающий ужесточение законов об убежище, усиление контроля на границах и депортации в Сирию и Афганистан. Подписанты письма считают, что многие из этих мер нелегальны и призывают к более гуманной политике убежища, уважающей европейское право и международную солидарность.

Письмо подписали многие политики и члены партии, в том числе интеграционный сенатор Берлина Кансель Кизилтепе и председатель комиссии по базовым ценностям СДПГ Гезина Шван. Они утверждают, что политические решения должны основываться на основных ценностях, а не на предполагаемых опросах или настроениях.

Критика со стороны членов партии Социал-демократов включает обвинения в адрес Верховного суда, считая, что он должен вмешаться и оспорить законность предложенных правительством мер, таких как необоснованное подозрение всей группы в терроризме. Кроме того, эти члены партии призывают Верховный суд придерживаться прав человека и европейского права в своих решениях, связанных с политикой убежища.

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