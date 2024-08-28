Члены НАТО пообещали оказать Украине дополнительную военную поддержку

На заседании Совета НАТО-Украина было обещано больше помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Как заявил после консультаций Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, союзники пообещали усилить военную помощь Украине в связи с недавней агрессией России.

Мы должны настойчиво обеспечивать Украину необходимым оружием и боеприпасами для самообороны против российского вторжения. Цель состоит в том, чтобы достаточно оснастить страну для ведения боевых действий.

Заседание прошло на уровне послов, которое было инициировано Украиной по просьбе Столтенберга. Министр обороны Украины Рустем Умеров предоставил союзникам обновление о самых насущных военных потребностях своих сил через видеосвязь.

Благодарность министра союзникам

По словам дипломатических источников, на заседании также обсуждались недавние авиационные удары России, ситуация на поле боя в Донбассе и цели Украины во время операций в Курской области России. Он также выразил благодарность союзникам за обещанную помощь и поставку истребителей F-16, которые в настоящее время используются.

В ходе начальных этапов заседания не было замечено признаков возможных новых обязательств по оказанию помощи, сообщили дипломаты. Некоторые участники предложили отменить все ограничения на использование западного оружия против России, добавили эти источники. Кроме того, было подчеркнуто, что право Украины на самооборону включает в себя действия на территории России.

Совет НАТО-Украина был создан впервые на саммите НАТО в Литве в прошлом году, возглавляемый главами государств и правительств. Новый форум был создан для обмена во время кризисов и для более тесного сотрудничества до тех пор, пока Украина не выполнит условия для членства в НАТО. К таким условиям относятся, среди прочего, прекращение российского вторжения и проведение реформ в Украине.

Союзники согласились увеличить военную помощь Украине, в частности, предоставить больше оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению. После получения обещанной помощи и поставленных истребителей F-16 министр обороны Украины Рустем Умеров выразил благодарность союзникам.

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