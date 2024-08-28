Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВоенная помощь

Члены НАТО пообещали оказать Украине дополнительную военную поддержку

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 1 минута

Члены НАТО пообещали оказать Украине дополнительную военную поддержку

На заседании Совета НАТО-Украина было обещано больше помощи Украине в борьбе против российской агрессии. Как заявил после консультаций Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, союзники пообещали усилить военную помощь Украине в связи с недавней агрессией России.

Мы должны настойчиво обеспечивать Украину необходимым оружием и боеприпасами для самообороны против российского вторжения. Цель состоит в том, чтобы достаточно оснастить страну для ведения боевых действий.

Заседание прошло на уровне послов, которое было инициировано Украиной по просьбе Столтенберга. Министр обороны Украины Рустем Умеров предоставил союзникам обновление о самых насущных военных потребностях своих сил через видеосвязь.

Благодарность министра союзникам

По словам дипломатических источников, на заседании также обсуждались недавние авиационные удары России, ситуация на поле боя в Донбассе и цели Украины во время операций в Курской области России. Он также выразил благодарность союзникам за обещанную помощь и поставку истребителей F-16, которые в настоящее время используются.

В ходе начальных этапов заседания не было замечено признаков возможных новых обязательств по оказанию помощи, сообщили дипломаты. Некоторые участники предложили отменить все ограничения на использование западного оружия против России, добавили эти источники. Кроме того, было подчеркнуто, что право Украины на самооборону включает в себя действия на территории России.

Совет НАТО-Украина был создан впервые на саммите НАТО в Литве в прошлом году, возглавляемый главами государств и правительств. Новый форум был создан для обмена во время кризисов и для более тесного сотрудничества до тех пор, пока Украина не выполнит условия для членства в НАТО. К таким условиям относятся, среди прочего, прекращение российского вторжения и проведение реформ в Украине.

Союзники согласились увеличить военную помощь Украине, в частности, предоставить больше оружия и боеприпасов, чтобы помочь Украине противостоять российскому вторжению. После получения обещанной помощи и поставленных истребителей F-16 министр обороны Украины Рустем Умеров выразил благодарность союзникам.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Ист.: NBC News и MSNBC сообщили, что онлайн-мониторинг был сосредоточен на случаях, связанных с...
Политика

Убийца Трампа заранее определены причины зажигают дополнительные расследования

Подозреваемый в нападении якобы изучал веб-страницы, демонстрирующие совместные появления Трампа и Байдена. nieuwК Marcello Saurini, который работает лингвистом-исследователем в решениеPopulat-edit, передал мне среда.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Украинские войска, согласно их сообщениям, методично расширяют свой контроль над территориями под...
Политика

Селенский утверждает обширную власть в Курской области.

Несмотря на заявления Министерства обороны России о мобилизации войск в сторону Курска, по данным Киева, украинские силы расширяют своё влияние в регионе.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Житель Палестины лицезреет свою сгоревшую до тла жильем, которое было подожжено экстремистскими...
Политика

Военные в Израиле признают ошибки после нападения поселенцев

Военные в Израиле признают ошибки после нападения поселенцев В конце августа радикальные еврейские поселенцы начали наступление на селение на Западном берегу. Они силой вторглись в район, причинив ущерб имуществу, поджигая дома. К сожалению, в результате этого жестокого нападения погиб молодой палестинец. Израильская армия не смогла вмешаться сразу. Теперь они признают

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

На_US_Открытом_соревновании_Александр_Зверев_вырывается_победителем_во_втором_круге
Спорт

Зверев вышел в третью фазу US Open

В отличие от своей первой встречи, Александр Зверев сохраняет победы в сетах во время второго круга US Open. Однако лучший теннисист Германии встречает существенные трудности в удушающей нью-йоркской climate.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Лошадь влекла пустую колесницу в луг.
Федеральные земли Германии

Автомобиль натыкается на коня, в результате чего пять человек получают ранения.

Незапланированная катастрофа произошла с четыремя пассажирами во время мирной поездки в экипаже по'Allemgёк'. Произошло столкновение с другим транспортным средством, в результате чего пострадали несколько человек.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Обсуждение по ТВ и радио перед предстоящими выборами прошло без участия Бьорна Хёкке из-за его...
Политика

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины.

В их соревновании Рамелов упорствует, Войгт заканчивает, а АФД только достигает середины. Последняя значимая дискуссия перед выбором в земле Тюрингия в воскресенье проходит в данный момент. На ntv и Antenne Thuringia ведущие кандидаты обсуждают критические темы, такие как Солingen, Украина или образование, за исключением больного Хёкке. Его заместитель также не

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Удача повернулась к несчастью: колоссальная погрузочная машина разрушилась и упала на жилые дома, и...
Федеральные земли Германии

Гигантский строительный кран обрушился на жилые дома в Гамбурге

Кран-башня рушится на землю, вызывая значительные разрушения, но к счастью, никто из участников происшествия не пострадал. Что спровоцировало это событие?

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно