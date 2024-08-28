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Члены альянса НАТО обязались оказать дополнительную военную помощь Украине

 and  Max Becker
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Члены альянса НАТО обязались оказать дополнительную военную помощь Украине

На заседании Совета НАТО-Украина было подтверждено дополнительное содействие Украине в ее обороне против России. "В ответ на последнее наступление России Альянс сегодня объявил, что усилит свою военную помощь Украине", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после дискуссий. Важно продолжать снабжать Украину оружием и боеприпасами, необходимыми для отражения российской агрессии, тем самым позволяя стране сохранять свою позицию в бою. Заседание, которое прошло на уровне послов, было созвано Столтенбергом по просьбе Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров выступил перед Альянсом по видеосвязи, обрисовав самые насущные военные потребности его войск.

Благодарность министра обороны

По словам дипломатических источников, на встрече также обсуждались недавние авиационные удары России, ситуация на поле боя в Донбассе и стратегические цели Украины в районе Курска России. Умеров якобы поблагодарил союзников за недавние обещания помощи и развертывание истребителей F-16. Не было объявлено о новых конкретных обещаниях помощи. Некоторые участники якобы выступали за снятие всех ограничений на развертывание западного оружия против России, подчеркивая, что право Украины на самооборону распространяется на территории России.

Совет НАТО-Украина провел свою первую встречу на уровне глав государств и правительств на прошлогоднем саммите НАТО в Литве. Новый орган служит для кризисных консультаций и поощрения более тесного сотрудничества до тех пор, пока Украина не выполнит критерии вступления в НАТО, такие как прекращение российской агрессии и проведение реформ в Украине.

В соответствии с благодарностью Умерова союзные страны подтвердили свою приверженность поддержке обороны Украины против российской агрессии, еще больше укрепив свою поддержку. В ходе дипломатических дискуссий несколько союзников выступали за снятие ограничений на развертывание западного оружия за пределами Украины, утверждая право Украины на самооборону за пределами своих границ.

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