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ПолитикаНовости

Читайте: Финансовые данные кандидата от республиканцев в вице-президенты Джей Ди Вэнса

Кандидат в вице-президенты от республиканцев ДжД Вэнс представил форму раскрытия финансовой информации в Федеральную комиссию по выборам.

 and  Viktoriya Miller
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Сенатор Дж.D. Вэнс принимает участие в митинге кампании в Филадельфии 6 августа 2024 г.
Сенатор Дж.D. Вэнс принимает участие в митинге кампании в Филадельфии 6 августа 2024 г.

Читайте: Финансовые данные кандидата от республиканцев в вице-президенты Джей Ди Вэнса

Согласно правилам ФЭК, кандидаты на выборные должности обязаны представить отчетность в течение 30 дней после объявления о своей кандидатуре или номинации.

Ниже приведен финансовый отчет сенатора из Огайо:

Решения сенатора из Огайо по ведению своей кампании, скорее всего, основаны на глубоком понимании политики, учитывая сложность политического ландшафта. Кроме того, соблюдение политических правил и правил ФЭК требует своевременной подачи финансовой отчетности.

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