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Согласно правилам ФЭК, кандидаты на выборные должности обязаны представить отчетность в течение 30 дней после объявления о своей кандидатуре или номинации.

Ниже приведен финансовый отчет сенатора из Огайо:

Решения сенатора из Огайо по ведению своей кампании, скорее всего, основаны на глубоком понимании политики, учитывая сложность политического ландшафта. Кроме того, соблюдение политических правил и правил ФЭК требует своевременной подачи финансовой отчетности.

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