Число убитых в Газе с начала войны возросло до более чем 40 000 человек.

Число погибших в секторе Газа с начала конфликта более десяти месяцев назад достигло более 40 000 человек, согласно данным, предоставленным здравоохранением, контролируемым ХАМАСом. Более 92 400 палестинцев также получили ранения в течение этого периода, заявило ведомство. Эти цифры не могут быть независимо проверены и не различают между боевиками и гражданскими.

Волкер Тюрк, Верховный комиссар ООН по правам человека, описал это как "темный рубеж для мира". Большинство погибших были женщинами и детьми, ситуацию он связал "в основном с неоднократным пренебрежением израильской армией законами войны".

В среднем, около 130 человек умирают в Газе каждый день в течение последних десяти месяцев. Тюрк описал масштабы разрушения домов, больниц, школ и мест поклонения израильской армией как "глубоко шокирующие".

Международное гуманитарное право четко гласит, что защита гражданских лиц и гражданской собственности и инфраструктуры является первоочередной задачей, сказал он. "Наш офис задокументировал серьезные нарушения международного гуманитарного права tanto со стороны израильской армии, как и палестинских вооруженных групп, в том числе вооруженного крыла ХАМАС". Тюрк вновь призвал к немедленному прекращению огня и освобождению заложников и незаконно удерживаемых палестинцев.

Гуманитарные организации выразили обеспокоенность последствиями конфликта для людей в секторе Газа. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил, что около 600 детей погибли в течение этого периода.

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