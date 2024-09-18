Число пострадавших в Харькове возросло до девяти.

Вчера, во вторник, город Харьков на Украине испытал очередной интенсивный российский авиационный налет. Несколько управляемых ракет взорвались в различных районах. Количество жертв возросло до 9 человек. Это добавляется к серии недавних нападений на гражданское население. В прошлую субботу точный удар унес жизнь женщины и ранил 43 человека, в том числе 4 детей.

08:46 Украина: Энергетические объекты в Сумах подверглись новой атаке российских дроновАвторитеты в украинском городе Сумы сообщают о новой атаке на свои энергетические объекты со стороны российских дронов. К счастью, не было сообщений о жертвах, но эти повторяющиеся атаки доводят энергосистему до предела. Во вторник Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Сумы и прилегающих районов ракетами и дронами, что привело к отключению электроэнергии более чем для 280 000 домохозяйств, как объявил Министерство энергетики.**

08:27 Генеральный штаб Украины: 1130 российских потерь за последние 24 часаГенеральный штаб Украины сообщает о 1130 потерях среди российских военных за последние 24 часа. С начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Украина задокументировала общие потери врага в размере 637 010 человек. За последние сутки украинские силы якобы уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и 6 танков.**

07:55 Украина готовится к развертыванию истребителей F-16 от западных союзниковУкраинские ВВС завершили планы развертывания истребителей F-16, предоставленных западными союзниками. Президент Владимир Зеленский подтвердил все задачи для вооруженных сил и Министерства обороны, а также изучил возможности расширения парка самолетов и улучшения подготовки пилотов в своем вечернем видеообращении. Многие в Киеве выступают за более всестороннюю базовую подготовку пилотов, которая в настоящее время длится всего 40 дней. Украина ожидает получить около 60 истребителей F-16, но пока их поставлено лишь несколько.**

07:19 Россия: Украинские беспилотные атаки на различные регионы отраженыРоссия заявляет, что успешно отразила украинские беспилотные атаки на несколько регионов. Их системы ПВО якобы сбили 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, согласно государственному новостному агентству ТАСС, цитируя Министерство обороны. Большинство беспилотников были сбиты в приграничном регионе Курск, а остальные - над приграничными регионами Брянск и Белгород, а также западными регионами Смоленск и Орлов. Агентство не упоминает Тверской регион северо-западнее Москвы, где местные официальные лица и военные блогеры сообщали о беспилотной атаке на большой склад боеприпасов в городе Торопец, что привело к пожару в городе и эвакуации жителей.**

06:57 Российский склад боеприпасов, якобы, серьезно поврежден украинской атакойВоенные блогеры сообщают, что украинская атака на Торопец в Тверском регионе вызвала пожар на складе боеприпасов, содержащем тысячи тонн боеприпасов и ракет. Склад якобы хорошо оборудован, с 42 укрепительными бункерами и 23 складами и мастерскими. Бывший colonel российской разведки Игорь Гиркин утверждает, что ситуация в регионе находится под контролем. Украинские военные блогеры делают выводы из своего анализа, что был причинен значительный ущерб, в частности, newer бункерам.**

06:20 Заместитель председателя фракции "Зеленые" в бундестаге: Правые партии распространяют российские нарративы в ГерманииЗаместитель председателя фракции "Зеленые" в бундестаге Константин фон Нотц предложил парламентский дебат о российских операциях влияния в Германии. "Внутренние документы из российской фабрики пропаганды СДА явно раскрывают коварные методы, с помощью которых российские структуры манипулируют нашей демократией, общественным дискурсом и выборами", - сказал внутренний политик. "С AfD, BSW и другими сообщниками, продвигающими российские нарративы в обществе и парламентах, формируются токсичные альянсы для подрыва немецких интересов".**

05:42 Российские тролли распространяют ложные видео о Камале ХаррисРасследования Microsoft показали, что российские актеры усилили свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Известная группа Storm-1516, связанная с Кремлем, с конца августа создала два поддельных видео для дискредитации кампании Харрис и ее напарника Тима Вальца. В одном видео показана группа якобы сторонников Харрис, избивающая участника митинга в поддержку Трампа. В другом видео актер распространяет fabriкацию о том, что Харрис в 2011 году травмировала молодую девушку в ДТП, оставив ее инвалидом, и скрылась с места происшествия.**

05:19 Взрывы и пожар в российском ТвериУкраинские беспилотные атаки, по данным российских источников, привели к взрыву и пожару в российском регионе Тверь. Огонь был вызван обломками сбитого украинского беспилотника в городе Торопец, что привело к частичной эвакуации жителей. Пожарные пытаются контролировать пожар. Цель пожара пока не уточняется. Российские подразделения ПВО все еще борются с "массовой атакой дронов" на город, который является домом для российского арсенала для хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, как сообщалось в отчете государственного новостного агентства РИА в 2018 году.**

03:57 Атаки дронов в России По данным региональных властей, Украина обстреливает различные районы западной России дронами. В Смоленской области, граничащей с Белоруссией, губернатор Василий Анохин сообщил в Telegram, что было сбито семь украинских дронов. Аналогично, один drone был уничтожен над Орловской областью российской ПВО, как сообщает губернатор Андрей Клычков в Telegram. В Брянской области, граничащей с Украиной, по least 14 украинских штурмовых дронов были сбиты, как заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram. Киев заявляет, что эти атаки направлены на критически важную военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую для военных усилий Москвы.

02:56 Расследование США по торговле ураном с Китаем Администрация США расследует подозрения в обходе запрета на импорт российского урана в США через Китай. Тень падает на возможность Китая импортировать обогащенный уран из России, а затем отправлять свой внутренне произведенный уран в США, как сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники в правительстве. "Мы обеспокоены обходом запрета на импорт российского урана", - сказал Джон Индалл, представитель Ассоциации производителей урана США (UPA). "Мы не хотим закрывать российский кран и оказаться зависимыми от поставок Китая. Мы попросили Министерство торговли провести расследование", - добавил Индалл. Министерство торговли США не ответило на запрос комментария.

01:54 Планы США по пополнению стратегических нефтяных резервов Источник сообщает, что США рассматривают возможность пополнения своих стратегических нефтяных резервов. США рассматривают возможность приобретения около шести миллионов баррелей нефти из-за доступной цены, как сообщает источник, знакомый с ситуацией. Если это будет реализовано, это станет крупнейшей покупкой со времени предыдущего крупного высвобождения в 2022 году, которое тогда было "крупнейшим высвобождением нефти из резервов в истории". Во время вторжения России на Украину правительство США в 2022 году продало большие объемы нефти из своих стратегических резервов, что стало историческим высвобождением нефти из резервов.

00:45 Жертвы атаки в Сaporizhzhia Россия атаковала Сaporizhzhia поздно ночью, в результате чего погибли по least два гражданских лица и пятеро получили ранения, как сообщает губернатор Иван Федоров. Позже Федоров уточнил, что Россия нанесла тяжелый удар по Комышувахе, поселку в регионе. В результате атаки также были повреждены различные дома и объект инфраструктуры. Спасательные команды все еще на месте, и полный масштаб ущерба анализируется согласно "Киевскому независимому".

23:38 Посол США в ООН: Мы видели план мира Зеленского Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американская сторона уже ознакомилась с новым "планом мира" президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-конференцию в штаб-квартире ООН, "Мы видели план мира президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию, которая может сработать. Нам нужно понять, как мы можем помочь в его реализации", - добавила она. Посол США выразила оптимизм в отношении прогресса в процессе мира, не вдаваясь в подробности своих комментариев. Томас-Гринфилд, возможно, имеет в виду "план победы", объявленный Зеленским в прошлом месяце.

22:29 Ложная тревога в Латвии: стая птиц принята за неопознанный летающий объект Ложная тревога в Латвии: предполагаемое нарушение воздушного пространства Латвии, балтийского члена НАТО, неопознанным летающим объектом оказалось ложным. Объект, который, как сообщается, прилетел из Белоруссии и вошел в восточную часть Латвии в Краславе, был идентифицирован как стая птиц, сообщает латвийское новостное агентство Leta со ссылкой на Воздушные силы. Сначала Министерство обороны в Риге сообщило о выявлении неопознанного объекта, что привело к тому, что истребители НАТО, базирующиеся на авиабазе Леливарде, были подняты для патрулирования воздушного пространства. Однако они не смогли обнаружить никакие подозрительные объекты.

21:59 Молдова и Германия подписали соглашение о кибербезопасности Молдова и Германия хотят усилить свои усилия против "гибридной войны Путина" с помощью соглашения о кибербезопасности. Президент России Владимир Путин неоднократно целенаправленно атаковал Европу, в частности Молдову, с помощью своей гибридной войны, чтобы дестабилизировать регион, как заявила министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock в Кишиневе. "Но именно поэтому мы усиливаем наши усилия". Предоставляя оборудование IT, обмениваясь данными и проводя тренинги, они хотят предотвратить кибератаки в Молдове и опровергнуть дезинформацию. Источник

Президент Совета может потенциально возглавить дискуссии о укреплении международного сотрудничества в борьбе с эскалацией конфликтов на Украине, учитывая частые атаки на энергетические объекты и гражданские районы. Совет также может рассмотреть вопрос о введении более строгих санкций против России, учитывая сообщения о 1130 погибших российских военных за последние 24 часа.

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