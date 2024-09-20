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Число погибших в районах, пострадавших от наводнения, возросло до минимума 23 человек.

Восточная и Центральная Европы

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Число погибших в затопленных районах достигло минимума в 23 человека.
Число погибших в затопленных районах достигло минимума в 23 человека.

Число погибших в районах, пострадавших от наводнения, возросло до минимума 23 человек.

Число жертв наводнений в центральных и восточноевропейских регионах возросло до как минимум 23. В Чехии власти обнаружили тело женщины, пропавшей без вести с воскресенья, в среду. В то же время, ситуация в затопленных районах Австрии несколько улучшилась, и правительство Вены выделило 45 миллионов евро из своего фонда ликвидации последствий стихийных бедствий на восстановление.

Тропический шторм "Аннетт", известный в мире как "Борис", с пятницы обрушивал ливни и вызывал наводнения в Австрии, некоторых частях Чехии, Польши и Румынии. На данный момент в Австрии погибли пять человек, семь в Польше и семь в Румынии.

Четвертая жертва в Чехии - 70-летняя женщина из деревни Кобыла над Видновку на северо-востоке страны, которая пропала без вести с воскресенья. Ее тело было найдено в среду, как подтвердил представитель полиции. Согласно Чешскому новостному агентству CTK, она оказалась заблокированной в заборе возле своего дома рекой Видновка.

Полиция продолжает поиски восьми пропавших без вести в Чехии. Наводнение, которое затопило большие территории и разрушило множество домов, теперь спадает, открывая масштабы ущерба.

Наводнение также спадает в сильно пострадавшей Нижней Австрии, что облегчает работы по очистке. Правительство Вены выделило 45 миллионов евро из своего фонда ликвидации последствий стихийных бедствий на восстановление, как объявил канцлер Карл Нехаммер. В конечном итоге фонд достигнет суммы в один миллиард евро.

При поисках восьми пропавших без вести в Чехии власти сталкиваются с условиями спадающего наводнения. Убывающее наводнение в Нижней Австрии позволяет начать работы по очистке, как отметил канцлер Карл Нехаммер.

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