Число погибших в наводненных регионах возросло до минимума 23 человек.

Число жертв наводнений в пострадавших районах Центральной и Восточной Европы возросло до минимум 23. В Австрии ситуация несколько улучшилась, так как администрация Вены выделила 45 миллионов евро из своего фонда ликвидации последствий стихийных бедствий на восстановление.

Тропический шторм "Аннетт", известный в мире как "Борис", вызвал разрушительные дожди и наводнения в Австрии и некоторых частях Чехии, Польши и Румынии с прошлой пятницы. На данный момент в Австрии погибли 5 человек, в Польше - 7, в Румынии - 7.

В Чехии последней жертвой стала 70-летняя женщина из деревни Кобыла над Видновку на северо-востоке, которая пропала без вести в воскресенье. Ее гибель была подтверждена в среду, как сообщил представитель полиции. Женщину якобы унесло течением реки Видновка возле ее дома.

Еще восемь человек числятся пропавшими без вести в Чехии. Наводнение, которое затопило целые регионы и разрушило множество домов, медленно отступает, открывая масштабы разрушений.

Улучшение ситуации в сильно пострадавшей Нижней Австрии позволило начать работы по очистке территории. Администрация Вены выделила 45 миллионов евро из своего фонда ликвидации последствий стихийных бедствий на восстановление, как объявил канцлер Карл Нехаммер. Общий фонд должен достичь одного миллиарда евро.

В результате наводнения многие районы Чехии сильно пострадали и требуют немедленного внимания и восстановительных работ. В этих затопленных районах множество домов и зданий оказались под водой, что привело к значительному ущербу.

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