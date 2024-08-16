Число докторантов в немецких университетах несколько сократилось

Количество аспирантов в немецких университетах слегка сократилось. По данным Федерального статистического управления, опубликованным в пятницу в Висбадене, в 2023 году в процессе получения докторской степени находилось 204 900 человек, что на 0,2 процента меньше, чем в предыдущем году. В среднем возрасте аспирантов было 30,4 года.

Мужчины в среднем были на год старше женщин, 30,8 и 29,9 лет соответственно. Почти каждый четвертый аспирант имел иностранное гражданство.

Более чем в четверти случаев докторская степень преследовалась в области медицины/наук о здоровье. Второе место заняли математика и естественные науки, с долей 23 процента. Третье и четвертое места заняли инженерные науки и право, экономика и социальные науки.

Распределение полов по областям существенно различалось. Три из четырех аспирантов в инженерных науках были мужчинами. В областях искусства, истории искусства и сельскохозяйственных, лесных и наук о питании две из трех были женщинами. В абсолютных цифрах мужчины чаще всего преследовали докторские степени в инженерных науках, в то время как женщины делали это чаще всего в области медицины/наук о здоровье. Во всех областях доля женщин и мужчин составляла 48 и 52 процента соответственно.

Шестнадцать процентов тех, кто работал над докторской диссертацией, начали в 2023 году, что на 2,3 процента меньше, чем в предыдущем году. Из новых аспирантов 27 процентов имели иностранное гражданство.

Аспиранты в инженерных науках, как правило, были мужчинами, с долей почти три четверти. Примерно 20 процентов аспирантов, работавших над получением степени в 2023 году, были иностранными гражданами, в том числе многие аспиранты.

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