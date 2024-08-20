- Число больных детей в учреждении по уходу за детьми превышает обычную норму.

Из-за частых заболеваний среди сотрудников детских садов они берут больше больничных дней, чем представители других профессий, согласно недавним исследованиям. В 2023 году работники детских садов в среднем пропускали работу из-за болезни в течение примерно 29 дней, в отличие от среднего показателя в 20 дней для всех других профессий, согласно данным Фонда Бертельсмана и Профессионального форума, представляющего интересы специалистов в этой сфере.

Кроме того, количество больничных дней у воспитателей детских садов увеличилось на 26% с 2021 по 2023 год, в основном из-за психологического стресса.

Фонд, который также предоставляет советы Профессиональному форуму, в основном опирается на данные от ДАК, компании медицинского страхования, которая страхует 12,2% работников детских садов. Данные других компаний медицинского страхования также подтверждают эту тенденцию.

Анетте Штейн, эксперт по детским садам в Фонде Бертельсмана, предупреждает о порочном круге. "Многие детские сады попали в порочный круг из-за роста больничных дней. Это приводит к тому, что все больше специалистов уходят, что еще больше увеличивает нагрузку на оставшийся персонал", - говорит она. "Качественное дошкольное образование, уход и забота не могут быть обеспечены во многих местах".

По данным компании медицинского страхования Techniker, наиболее частыми причинами больничных дней были респираторные инфекции и проблемы со здоровьем. Чтобы компенсировать отсутствие из-за болезни, отпусков и обучения, Фонд оценивает, что требуется около 97 000 полноценных специалистов. Ежегодные затраты составили бы около 5,8 миллиарда евро, что могло бы потенциально временно стабилизировать ситуацию с персоналом, согласно расчетам Фонда.

Профессиональный форум описывает ситуацию с персоналом детских садов в стране как критическую. Не хватает квалифицированных кандидатов и финансирования на замещающий персонал во многих местах. Высокие показатели больничных дней требуют компенсации от команд, что влияет на доступность специалистов для обучения и увеличивает психологический стресс или приводит к уходу из профессии.

В связи с этим предлагается ввести на всей территории страны стандартизированное финансирование квалифицированного замещающего персонала для компенсации всех видов отсутствия. К сожалению, в настоящее время во многих федеральных землях нет надежного регулирования.

Высокие показатели больничных дней среди сотрудников детских садов вызывают обеспокоенность по поводу преемственности качественного образования. Регулярные отсутствия требуют значительного числа квалифицированных замещающих специалистов, подчеркивая важность инвестиций в образование и обучение резервного персонала.

Удовлетворение образовательных и психических потребностей сотрудников детских садов могло бы потенциально снизить частоту больничных дней и улучшить их общее самочувствие, что привело бы к более стабильной рабочей силе.

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