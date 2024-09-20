Число беженцев в Германии достигает исторического пика.

Интенсивность дискуссий о миграции в Германии возросла после предполагаемого исламистского ножевого инцидента в Солingen в конце августа. Конфликт на Украине привел к рекордному числу почти 3,5 миллионов беженцев, проживающих в Германии, согласно Центральному регистру иностранцев, как сообщает "Новая Оснабрюкская газета" (NOZ). Клара Бюгенер, spokeswoman по вопросам беженцев от Левой партии в Бундестаге, заявила газете, что это составляет всего 4% населения.

Бюгенер считает дебаты о миграции в Германии проблематичными при таких цифрах. Она выразила обеспокоенность тем, что политики от трафик-лайт коалиции, ХДС и АФД манипулируют общественностью, виня во всех проблемах небольшое меньшинство. Она считает это безответственным и способствующим усилению крайне правых.

После предполагаемого исламистского ножевого нападения федеральное правительство предложило контрмеры против насильственного исламизма, ужесточение законов о проживании и убежище и контроль на границах с соседними странами. Однако Союз считает эти меры недостаточными.

"Возвращение к разумности"

Сопредседатель партии "Зеленые" Омид Нурипуур осудил тон дискуссии. Он упомянул, что временами от демократического лагеря звучат нотки, напоминающие плакаты некоторых правых экстремистов 1990-х годов, призывающие депортировать всех афганцев и сирийцев. Он назвал это неуместным и призвал все демократические партии вернуться к разумности.

Нурипуур конкретно критиковал Союз, обвиняя его в требовании отказать беженцам массово на границах, в том числе просителям убежища. Он сказал, что они открыты для разумных предложений от Союза, но на данный момент ни одно не было представлено.

Согласно "NOZ", Центральный регистр иностранцев учитывает всех, кто ищет убежища в Германии по гуманитарным причинам, независимо от их статуса проживания. По состоянию на середину 2024 года, около 1,18 миллиона из них были из Украины.

Озабоченность Бюгенер по поводу манипуляций в дебатах о миграции распространяется не только на Германию, но и на другие европейские страны, где, по ее мнению, используются подобные тактики правыми политиками. Возросший фокус на миграции в Германии, вызванный исламистским ножевым инцидентом и притоком беженцев с Украины, привел к призывам к "возвращению к разумности" от сопредседателя партии "Зеленые" Омида Нурипуура.

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