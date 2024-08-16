Чикаго готовится к собранию демократов.

Событие вот-вот начнется через пять недель после того, как бывший президент Дональд Трамп, республиканский кандидат, чудом избежал покушения на свою жизнь на митинге в Батлере, Пенсильвания. Этот инцидент вызвал опасения по поводу безопасности предстоящего собрания демократов в Чикаго и предыдущего республиканского съезда в Милуоки.

Напряженность в Чикаго усилилась из-за воспоминаний о 1968 году, когда столкновения между властями и протестующими обострились в результате участия США во Вьетнамской войне.

Начальник полиции Чикаго Ларри Снеллинг заявил на CNN, что попытка покушения на жизнь Трампа усилила их бдительность при планировании возможных угроз.

Однако сравнивать Батлер с общенациональным специальным мероприятием нецелесообразно, считает специальный агент службы безопасности Дерек Мейер. Он объяснил, что это подход всей страны, и планирование съезда велось более года.

Большая часть мероприятия, включая основные выступления, пройдет в United Center, домашней арене NBA «Чикаго Буллз» и NHL «Чикаго Блэкхокс» в районе Неар Вест Сайд. Однако другие мероприятия будут проходить в McCormick Place, большом выставочном центре, расположенном к югу от центра города.

Город выделил два района для протестов: Union Park, расположенный в трех блоках к востоку от United Center, и Park 578, находящийся к северу от него. Протестующие также планируют использовать маршрут длиной 1 милю для марша, который приведет их в пределах слышимости участников ДНС.

Коалиция протестных групп ведет судебную тяжбу с городом после того, как чиновники отклонили заявки на получение разрешений на установку сцен, звуковых систем, портативных туалетов и палаток в парках, ссылаясь на избыточность, если группы сами приносят свои удобства.

Защитное ограждение было установлено вокруг United Center и McCormick Place на этой неделе.

Закрытие улиц запланировано на пятницу и субботу, когда город готовится принять около 50 000 посетителей, в том числе делегатов ДНС, международных представителей СМИ, должностных лиц и избранных официальных лиц.

«Будет задержка движения, но это же Чикаго», - сказал Снеллинг, признавая, что заторы на дорогах обычны в городе.

Это всего одно из нескольких событий и фестивалей, которые пройдут в Чикаго этим летом, в том числе музыкальный фестиваль Lollapalooza и уличная гонка NASCAR в Чикаго. Международная выставка технологий производства ожидает привлечь около 100 000 посетителей в сентябре.

Снеллинг заверил журналистов, что полицейские Чикаго прошли интенсивную подготовку со своими федеральными, государственными и местными правоохранительными партнерами, чтобы гарантировать безопасность места проведения мероприятия и присутствовать в каждом районе по всей территории города площадью 237 квадратных миль.

«Мы не перенаправим ресурсы из наших районов в район, где проходит съезд Демократической партии», - подчеркнул Снеллинг.

Хотя никаких гарантий не было дано относительно арестов, Снеллинг подчеркнул, что правоохранительные органы приоритетно позволяют протестующим реализовать свои права в соответствии с первой поправкой, гарантируя их безопасность. «Мы будем защищать их, когда они это делают, но мы не гарантируем, что никто не будет арестован, если они будут участвовать в насильственных действиях или совершать преступления», - заявил он.

В свете усилившейся озабоченности безопасностью после попытки покушения на бывшего президента Дональда Трампа начальник полиции Чикаго Ларри Снеллинг заявил, что инцидент усилил их бдительность при подготовке к возможным угрозам на предстоящем собрании демократов. Кроме того, подготовка к безопасности съезда была длительным процессом, и специальный агент службы безопасности Дерек Мейер подтвердил, что подготовка велась более года.

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