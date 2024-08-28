Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНемецкий

Четыре подростка из Германии были освобождены из-под стражи на Майорке после более чем года предварительного заключения.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Четрое несовершеннолетних немцев были выпущены после более чем годового содержания под стражей в...
Четрое несовершеннолетних немцев были выпущены после более чем годового содержания под стражей в досудебном заключении в Mallorca.

Четыре подростка из Германии были освобождены из-под стражи на Майорке после более чем года предварительного заключения.

Четверо немецких мужчин, якобы причастных к групповому сексуальному насилию, получили временную свободу после более чем года заключения на Майорке. Доверенный источник в Пальме подтвердил эту новость агентству dpa. Первоначальные подробности и мотивы их освобождения, как сообщалось впервые в "Bild", остаются неясными.

Группа туристов находится под следствием за принуждение к сексуальной активности или пассивному наблюдению 18-летней соотечественницы, с которой один из них познакомился на пляже Ballermann. Полиция утверждает, что один из подозреваемых снял инцидент на свой телефон в июле 2023 года.

Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 23 лет были арестованы на Майорке по подозрению в групповом изнасиловании. Источники, подтвержденные dpa, сообщили, что они родом из Северного Рейна-Вестфалии, конкретнее, из района Märkischer Kreis в регионе Sauerland. Прокуратура Хagens продолжает расследование против пятерых, как было объявлено в среду.

Ранее одного из немецких мужчин отпустили досрочно. Тогда сообщалось, что он смог доказать свою невиновность в отношении предполагаемого нападения.

Освобождение всех подозреваемых не означает окончания дела. Расследование будет продолжено с использованием имеющейся информации. Согласно испанскому законодательству, максимальное наказание за такие преступления составляет 12 лет лишения свободы.

Раннее освобожденный подозреваемый также был из Северного Рейна-Вестфалии, конкретнее, из того же региона, что и другие четверо немецких мужчин. Несмотря на освобождение, немецкая группа по-прежнему находится под следствием по обвинению в предполагаемом нападении в Испании.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.
Политика

Устойчивая преданность Мерца охватывает более двух десятилетий в защиту фундаментального права на получение убежища.

Лидер ХДС Фriedrich Merz изначально выступал за приостановку подачи заявлений на убежище, позднее изменив свою позицию. Этого не было случайностью; Merz и пункт 16a Gebrauch des Grundgesetzes всегда были в натянутых отношениях.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Талибы постепенно ограничивают свободу женщин в Афганистане
Политика

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений.

Женщины-афганки записывают себя, поясывая свое несогласие с ограничением Талибаном публичных музыкальных выступлений. Женщина из Афганистана показана на видео, показывающая лишь небольшую часть своего лица: она, наряду с многочисленными другими женщинами, участвует в онлайн-протесте против "Мoralного" регулирования, введенного радикальным исламским Талибаном в Афганистане, которое запрещает женщинам публично выражать себя.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Для своевременной идентификации сбоев регулярные осмотры должны быть обязательны для детей,...
Политика

Светофор таким образом борется с болезнями сердца.

Светофор таким образом борется с болезнями сердца. Федеральное правительство Германии объявляет войну главной причине смертности в стране: с недавним предложенным "Законом о здоровье сердца" правящая коалиция сосредоточена на профилактике, в частности, инфарктов и инсультов. Предложенные меры вызывают беспокойство у страховых компаний. Стратегия коалиции "Светофор" включает в

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Примерно 22 000 человек участвуют в праздничном мероприятии, известном как "La Tomatina".
Политика

Примерно 22 000 человек участвуют в праздничном мероприятии, известном как "La Tomatina".

Примерно 22 000 человек участвуют в праздничном мероприятии, известном как "La Tomatina". Приблизительно 22 000 человек приняли участие в интенсивной битве с помидорами в Испании. В течение часа участники в Буньоле, расположенном в регионе Валенсия, осыпали друг друга переспевшими, мягкими фруктами. Приблизительно 120 метрических тонн помидоров служили в

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Органы правопорядка временно закрыли шоссе А27 между развязками Бремер Кройц и Ахим Норд в обе...
Федеральные земли Германии

Дорога 27 временно закрыта из-за протестов - Неблагоприятные судебные замечания

Активисты планируют выразить свое беспокойство по поводу вреда окружающей среде, причиняемого дорожным движением, и добиться судебного запрета на строительство участка highwaysipo пострадало. Стражи порядка выразили разочарование.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй
Экономика

Миллиардная компания Беркшир Хэтэуэй

Изначально, вся американская корпорация с оценкой более одного триллиона долларов публика ассоциировала с высокими технологиями. Тем не менее, опытный инвестор сумел проникнуть в этот закрытый клуб.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Работники пенитенциарной службы постоянно должны быть готовы к возможным нападениям со стороны...
Федеральные земли Германии

Постоянные нападения на сотрудников правоохранительных органов

В тюрьмах сотрудники исправительных учреждений часто подвергаются нападениям. Они проходят специальную подготовку, в ходе которой также получают стратегии для разрешения конфликтов мирным путем.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно