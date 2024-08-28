Четыре подростка из Германии были освобождены из-под стражи на Майорке после более чем года предварительного заключения.

Четверо немецких мужчин, якобы причастных к групповому сексуальному насилию, получили временную свободу после более чем года заключения на Майорке. Доверенный источник в Пальме подтвердил эту новость агентству dpa. Первоначальные подробности и мотивы их освобождения, как сообщалось впервые в "Bild", остаются неясными.

Группа туристов находится под следствием за принуждение к сексуальной активности или пассивному наблюдению 18-летней соотечественницы, с которой один из них познакомился на пляже Ballermann. Полиция утверждает, что один из подозреваемых снял инцидент на свой телефон в июле 2023 года.

Пятеро мужчин в возрасте от 21 до 23 лет были арестованы на Майорке по подозрению в групповом изнасиловании. Источники, подтвержденные dpa, сообщили, что они родом из Северного Рейна-Вестфалии, конкретнее, из района Märkischer Kreis в регионе Sauerland. Прокуратура Хagens продолжает расследование против пятерых, как было объявлено в среду.

Ранее одного из немецких мужчин отпустили досрочно. Тогда сообщалось, что он смог доказать свою невиновность в отношении предполагаемого нападения.

Освобождение всех подозреваемых не означает окончания дела. Расследование будет продолжено с использованием имеющейся информации. Согласно испанскому законодательству, максимальное наказание за такие преступления составляет 12 лет лишения свободы.

Раннее освобожденный подозреваемый также был из Северного Рейна-Вестфалии, конкретнее, из того же региона, что и другие четверо немецких мужчин. Несмотря на освобождение, немецкая группа по-прежнему находится под следствием по обвинению в предполагаемом нападении в Испании.

Читайте также: