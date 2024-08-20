Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX.

Четверо человек готовятся к космическому путешествию с SpaceX в течение недели, что станет первым частным космическим походом. Миллиардер-энтузиаст и лидер миссии, Джаред Айзекман, готовился к пятидневной экспедиции "Полярис Даун" вместе со своей командой почти три года, как он объявил на пресс-конференции в понедельник (по местному времени).

Айзекман финансирует проект "Полярис", состоящий из трех миссий в сотрудничестве с SpaceX, частной аэрокосмической компанией, созданной бизнес-магнатом Илоном Маском. Маск назвал космический поход "легендарным" в цифровой платформе X.

Ракета SpaceX Falcon 9 запланирована к запуску капсулы Dragon, несущей четырех астронавтов, с Космического центра Кеннеди во Флориде ранним утром следующего понедельника. Кроме Айзекмана и пилота Скотта Потита, команду сопровождают двое сотрудников SpaceX: Сара Гиллис отвечает за подготовку астронавтов в SpaceX, а Анна Мено работала ранее в американском космическом агентстве NASA.

Ранее Айзекман принимал участие в дебютном космическом туристическом рейсе SpaceX в 2021 году. Он арендовал ракету и капсулу Dragon для путешествия и провел три дня на орбите Земли вместе с тремя другими спутниками.

Команда прошла интенсивную подготовку к предстоящему путешествию "Полярис Даун", в том числе 2000 часов в тренажере полета, сеансы в центрифуге, ныряние с аквалангом, прыжки с парашютом и восхождение на вулкан Котопакси в Эквадоре.

Во время экспедиции "Полярис Даун" Джаред Айзекман и его команда, в том числе Сара Гиллис и Анна Мено, планируют совершить выход в открытый космос SpaceX. Основатель SpaceX Илон Маск описал этот выход как "легендарный".

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