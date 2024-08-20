Четыре человека были задержаны после несанкционированного проникновения в здание Демократического комитета, как сообщает Чикагское отделение полиции.
Глава правоохранительных органов Ларри Снеллинг, обращаясь к журналистам у ограждения, оценивал, достаточно ли текущее барьерное сооружение.
"Наша задача здесь - охранять ДНС, обеспечивать безопасность нашего города и гарантировать безопасность нашего города", - заметил Снеллинг. "Мы не знаем последствий, если бы это проникло через это барьерное сооружение. Однако, как я уже сказал ранее, мы не потерпим никакого вида ущерба нашему городу. Мы не потерпим никаких лиц, ответственных за разжигание насилия".
Центр общественной безопасности ДНС выпустил заявление: "Не было никакого прорыва внутреннего периметра, и никакой опасности для VIP-персон".
Центр добавил: "План национального специального мероприятия по обеспечению безопасности использует многослойный подход. Каждый план NSSE уникален и включает в себя различные уровни. Один из этих резервных систем включает внешний периметральный забор, который был построен для предотвращения проникновения во внутренний периметр".
Губернатор Иллинойса Дж.Б. Притцкер, общавшийся с CNN с места проведения съезда, подтвердил, что власти имеют хорошо подготовленный план и классифицировал проникновение через забор как кратковременное.
Притцкер заявил, что хотя власти уважают право на демонстрацию, они "не потерпят никакого безобразия".
"Вот и все", - заключил Притцкер.
CNN's Jason Morris и Ryan Young работали над этим отчетом.
Инцидент на внешнем периметре вызвал опасения по поводу возможных политических последствий. Несмотря на проникновение через забор, губернатор заверил, что мероприятия продолжатся согласно плану.