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Четыре бывших сотрудника отеля в Милуоки отрицают ответственность за убийство Д'Вонтай Митчелла.

Четверо бывших сотрудников отеля в центре Миллуоки отказались от обвинений в убийстве в связи со смертью Д'Вонтея Митчелла. Митчелл, 43-летний афроамериканец, скончался 30 июня после инцидента возле отеля, часть которого была записана на видео, во время которого он был удерживаем лежа на полу.

 and  Michael Bootcampf
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30 июня отель Хайятт Ридженси в Милуоки принял Д'Вонтей Митчелл, 43-летнего человека.
30 июня отель Хайятт Ридженси в Милуоки принял Д'Вонтей Митчелл, 43-летнего человека.

Четыре бывших сотрудника отеля в Милуоки отрицают ответственность за убийство Д'Вонтай Митчелла.

Бывшие сотрудники отеля Тодд Алан Эриксон, Девин У. Джонсон-Карсон (дежурный администратор), Брендан ЛаДэниел Тернер (охранник) и Герберт Т. Уильямсон (швейцар) все признали себя невиновными в суде штата Висконсин в четверг.

Эти события связаны с продолжающимся пристальным вниманием к применению силы, в частности против людей цвета, со стороны правоохранительных органов и лиц, занимающих властные должности, что стало горячей темой после вспышки общенациональных протестов после убийства Джорджа Флойда полицейским в Миннеаполисе почти четыре года назад.

Бail Эриксона был снижен с 50 000 до 5 000 долларов в четверг по его просьбе. Судья согласился несмотря на возражения матери Митчелла, Бренды Л. Гайлс, которая возражала против снижения залога во время судебного заседания. Тернер также получил сниженный залог с 30 000 до 5 000 долларов.

Джонсон-Карсон и Уильямсон ранее были освобождены под залог.

Представители правоохранительных органов связались с адвокатами мужчин для получения комментариев, и все они должны появиться в суде снова 15 октября.

В соответствии с отчетом о расследовании медицинского эксперта округа Милуоки, опубликованном в этом месяце, Митчелл вошел в Hyatt Regency в расстроенных чувствах, спрятался за разными объектами в лобби, пытался запереться в женском туалете и стал агрессивным по отношению к охране. Четыре человека затем вывели его и силой положили на бетон, удерживая его.

В соответствии с обвинительными документами, один из них ударил Митчелла несколько раз, другой дал один удар, а другой ударил его в корпус. Митчелл умер в результате "удушья от удержания" в сочетании с действием кокаина и метамфетамина, согласно отчету об вскрытии, и его смерть была признана убийством.

Во время предварительного слушания в понедельник доктор Лорен Декер, судебно-медицинский патолог из офиса медицинского эксперта, свидетельствовала о результатах вскрытия Митчелла. Адвокаты защиты задавали вопросы о том, играла ли роль ожирение и злоупотребление наркотиками в смерти Митчелла, независимо от удержания, используемого сотрудниками.

Декер ответила, сказав: "Я не могу комментировать другие сценарии, но в этом конкретном инциденте Митчелл был удерживаем несколькими людьми, и он также находился в этом [конкретном] положении".

Также на слушании свидетельствовал детектив полиции Милуоки Мартин Сааведра, предоставивший информацию об инциденте между Митчеллом и подсудимыми на основе видеозаписей с камер безопасности отеля.

Все четверо, как сообщается, были уволены с своих должностей в Aimbridge Hospitality, компании, управляющей отелем Hyatt Regency.

Мы, как общественность, внимательно следим за развитием этого дела, особенно учитывая историю вопросов о применении силы властями против людей цвета. Несмотря на снижение залога для Эриксона и Тернера, мать Митчелла решительно возражала против этого решения во время судебного заседания.

Девин Джонсон-Карсон, Тодд Эриксон, Брэндон ЛаДэниел Тернер и Герберт Уильямсон предъявлены обвинения в умышленном убийстве в связи со смертью Д’Вонтей Митчелл.

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