Четыре аргумента в пользу того, что Мерц подходит для должности канцлера.

Friedrich Merz стоит на пороге номинации в качестве кандидата от Союза на пост канцлера, имея поддержку всего руководства ХДС. Поддержка Министра-президента Hendrik Wüst из Северного Рейна-Вестфалии существенно повлияла на это решение. Право первого отказа на эту позицию принадлежит Мерцу, учитывая его роль в качестве председателя партии и фракции, а также его прямое избрание на пост первого председателя партии в истории. С другой стороны, Министр-президент Баварии Markus Söder не смог найти влиятельного политика ХДС или ассоциацию земель, чтобы поддержать свою кандидатуру. В результате маловероятно, что он будет оспаривать решение руководства ХДС.

Несколько факторов способствуют предпочтению Мерца на этой позиции.

Во-первых, его успешное руководство сыграло значительную роль. ХДС потерпела сокрушительное поражение на выборах в 2021 году, казалось, политически ослабла, разделилась и утратила идеологическую актуальность. Ей было трудно преодолеть 20-процентный барьер в опросах, и некоторые предсказывали гибель ХДС по образцу итальянской Democrazia Cristiana. Однако под руководством Мерца партия добилась впечатляющего восстановления, выиграв несколько выборов в ландратах и восстановив свою позицию как самой сильной политической силы в Германии. Фракции, которые ранее были разделены, теперь объединены под руководством Мерца, и он даже возглавил создание новой партийной программы за пределами доктрин Меркель. Опросы показывают, что это восстановление оказало значительное влияние на Союз, и партия достигла 33 процентов в RTL/ntv Trendbarometer, что делает ее сильнее, чем все партии коалиции "синих, желтых и зеленых" вместе взятые.

Правый Человек для этой Работы

Во-вторых, Мерц может быть идеальным кандидатом для этих бурных времен. Федеративная Республика в своей истории имела разные типы лидеров, от патриархальных фигур (Конрад Аденауэр), реформаторов (Вилли Брандт и Герхард Шрёдер), посредников (Анжела Меркель) и менеджеров кризисов (Гельмут Шмидт и Людвиг Эрхард), до пионеров (Гельмут Коль) и переходных лидеров (Курт Георг Кизингер и Олаф Шольц). Однако нынешняя ситуация в Германии требует реформатора - сильного волевого человека с сильным экономическим бэкграундом.

Для более светлого будущего, возможно, предпочтительнее был бы политик, сосредоточенный на социальных или экологических вопросах, с теплым и заботливым характером. Однако для нынешних трудных обстоятельств страны нужен серьезный человек. Мерц представляет новый уровень серьезности в немецкой политике, вызывая значительную дискуссию из-за своих четко определенных позиций.

Немецкая политика слишком долго доминировалась обманом, неискренностью и политической корректностью, в которой институты опросов делали акцент на симпатии, часто пренебрегая качествами, такими как компетентность, позиция, доверие, порядочность, серьезность и энергия. С Мерцем политическое руководство теперь поддерживает человека с качествами и склонностью к серьезному отношению к политике в контексте.

Решение Наиболее Злободневных Вопросов Страны

В-третьих, позиция Мерца по двум наиболее острым проблемам Германии - миграционному и экономическому кризисам - отличает его от его конкурентов. Эти два вопроса окажут значительное влияние на федеральные выборы. В миграционном споре Мерц представляет сдвиг от политики Меркель, побуждая правительство пересмотреть свою позицию по миграции. В контексте экономического спада Германии Мерц, с его обширным экономическим опытом, может взять на себя роль вроде Людвига Эрхарда, подтверждая обещание ХДС о процветании для всех.

Мерц воспринимается как компетентный и решительный, резко отличаясь от Олафа Шольца, который часто подчеркивает, что лидерство - это то, что можно заказать.

Нация Любит Истории О Возвращении

Наконец, Мерц олицетворяет comeback, которого жаждет Германия, двумя способами - возвращение к процветанию и успеху и возвращение к эмоциям прошлых времен. Личный comeback Мерца уникален. После более чем десятилетнего отсутствия в политике он трижды вернулся на политическую арену, потерпев notables поражения на партийных конференциях. Однако его стойкость и настойчивость позволили ему завершить свой comeback. Эти качества критически важны для возрождения Германии, поскольку стране требуется устойчивое обновление.

Нарратив comeback также может оказаться влиятельным в избирательной кампании. Германия празднует comeback. От Томаса Готtschalk до Катарины Витт, рекордов, продуктов или Afri-Cola, и теперь Стефан Рааб, comeback позволяет нам разделить счастье, удовлетворение и благоговение. Они отражают желание вернуться к добрым старым, безопасным временам, которые Мерц олицетворяет исключительно хорошо.

В контексте федеральных выборов 2025 года сильная позиция Мерца по миграционному и экономическому кризисам Германии может стать ключевым фактором его кампании, поскольку эти вопросы, как ожидается, окажут значительное влияние на выборы. Кроме того, личная история comeback Мерца, отмеченная стойкостью и настойчивостью, может найти отклик у немецких избирателей, особенно учитывая их любовь к историям о comeback.

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