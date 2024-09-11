Четвертый день общенационального испытания систем оповещения в Германии

В четверг назначен четвертый День предупреждения, общенациональный тест механизмов оповещения Германии. В 11:00 утра национальные и государственные власти запустят свои системы экстренного оповещения в тестовом режиме. Местные власти также приглашаются к участию. В результате жители получат предупреждающие SMS, уведомления через приложения оповещения или услышат объявления на радио и телевидении. Кроме того, тысячи цифровых экранов в городских центрах будут транслировать официальные предупреждения. Цель Дня предупреждения - оценить технические и организационные системы и повысить осведомленность населения об этом вопросе. После первого общенационального Дня предупреждения в сентябре 2020 года, который столкнулся с некоторыми трудностями, рамки были усовершенствованы.

В ходе общенационального теста будут активированы различные структуры и устройства оповещения, такие как системы экстренного оповещения и приложения оповещения. Усовершенствованная рамка, включая улучшенные структуры и устройства оповещения, направлена на обеспечение более плавного выполнения в будущих Днях предупреждения.

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