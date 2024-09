Черные женщины возглавляют чрезвычайные усилия по поддержке Камалы Харрис, начиная с прямых трансляций Опры и заканчивая интимными домашними собраниями.

Я искренне была потрясена, испытывая чувство, которое можно сравнить только с глубокой гордостью за предков, заявила Томпсон из Бирмингема, Алабама. Но так же быстро, как это чувство охватило меня, меня осенило: "Боже, знаешь что, есть работа, которую нужно сделать", признала она.

По всей стране кампания Харрис вызвала волну активизма среди черных женщин, таких как Томпсон, которые традиционно были важной демографической группой в Демократической партии. В четверг вечером Опра Уинфри в сотрудничестве с Win With Black Women проведет масштабный онлайн-митинг с целью объединить сторонников Харрис и мобилизовать их для голосования. Харрис, как ожидается, примет участие.

Более 40 000 человек уже изъявили желание принять участие в прямой трансляции "Объединитесь за Америку", которая пройдет на различных платформах, в том числе YouTube и Twitch, по данным организаторов. Мероприятие начнется в 8 вечера по восточному времени в четверг и станет кульминацией Zoom-встречи, организованной Win With Black Women в течение нескольких часов после того, как Байден объявил о своем переизбрании 21 июля.

Это мероприятие быстро собрало более 90 000 участников, в том числе тех, кто был на Zoom, и тех, кто смотрел с других платформ, что свидетельствует о сильной поддержке исторической кампании Харрис.

"Эта избирательная кампания несомненно знаковая", - сказал Джотака Иди, основатель Win With Black Women, CNN.

Организации, возглавляемые черными женщинами, также запускают новые политические инициативы для поддержки Харрис. Альфа Киа Альфа, исторически черная сестра, с которой Харрис связана во время своего пребывания в Университете Ховарда, недавно основала свой первый политический комитет по действиям. Дельта Сигма Тета, еще одна черная сестра, запускает свою первую рекламную кампанию по мобилизации избирателей, с рекламой, которая будет транслироваться до сентября. В то же время Национальный совет темнокожих женщин в сотрудничестве со своими членскими организациями и многочисленными аффилированными организациями, такими как Jack and Jill of America, запускает кампанию по регистрации черных женщин и молодых избирателей в возрасте от 17 до 24 лет.

"Чувство более сильное, когда кто-то, похожий на меня, стоит во главе демократического билета", - поделилась Дения Доусон, исполнительный директор группы по мобилизации избирателей America Votes и первая афроамериканская женщина, возглавившая организацию. "Есть обновленное чувство срочности".

Хиллари Холли, сторонник неудачных попыток Стейси Эбрамс стать первым черным и первой женщиной-губернатором Джорджии, теперь возглавляет Care in Action - политическое крыло Национальной ассоциации домашних работников.

Подъем Харрис до вершины демократического билета существенно повлиял на перспективы активистов на местах и их покровителей, согласно Холли.

Перед уходом Байдена с гонки Холли, базирующаяся в Джорджии, пригласила на встречу в Атланте 8 августа, чтобы воодушевить спонсоров, подчеркнув важность выборов, даже если они проявляли меньше энтузиазма в отношении кампании Байдена.

Но после того, как Харрис стала estándar-беаром партии, интерес к мероприятию резко возрос, согласно Холли - почти все 80 участников, в основном черные женщины, были готовы внести больший вклад.

"Эти черные женщины годами, десятилетиями и на протяжении многих избирательных циклов несли ответственность за вовлечение демократов в выборы, чтобы защитить наши общины", - сказала Холли. "Теперь мы имеем лучшее из обоих миров - мы поддерживаем женщину, хорошо знакомую с нашими трудностями. Мы ждали этого момента".

Бюджет группы Care in Action вырос до впечатляющих 15 миллионов долларов - с первоначального бюджета примерно в 9 миллионов долларов, сказала Холли. Care in Action теперь планирует связаться с 6,8 миллионами зарегистрированных избирателей в Аризоне, Джорджии, Неваде и Северной Каролине с целью мобилизовать женщин цветных рас, которые уже зарегистрированы, но часто воздерживаются от голосования на выборах.

Однако Холли и другие активисты подчеркивают, что их дискуссии выходят за рамки идентичности Харрис. Представители Care in Action - в том числе сиделки, уборщицы и другие работники по уходу - будут акцентировать внимание на "финансовой автономии" и связывать экономические предложения Харрис, чтобы побудить избирателей в предстоящие недели, сказала Холли.

Черные женщины являются одной из самых надежных избирательных групп Демократической партии, с 90% из них поддержавших Байдена в 2020 году, согласно exit polls. Их поддержка демократического кандидата в президенты взлетела до 96% в 2012 году, когда Обама баллотировался на второй срок.

"Секретный ингредиент черных женщин заключается в том, что это не только мы, но и то, как мы вдохновляем и побуждаем других", - сказала опытный активист Мелани Кэмпбелл, председатель Power of the Ballot Action Fund. "Мы мобилизуем мужчин, наших сыновей, дочерей, племянниц, племянников и так далее".

В 2020 году Кэмпбелл была частью хора черных женщин, призывавших Байдена выбрать афроамериканскую женщину-соратницу. Она также была среди тех, кто призывал Байдена остаться в гонке после его слабого выступления на дебатах 27 июня.

Кэмпбелл опасалась, что демократы могут упустить из виду вице-президента после его ухода, она сказала. Сообщение от черных женщин было ясным: "Нет, она получила 14 миллионов голосов, которые он получил", - заявила Кэмпбелл. "Это был Байден-Харрис".

"Темнокожие дамы собирали толпы", - он заметил.

Мероприятие Win With Black Women 21 июля собрало впечатляющие 1,5 миллиона долларов за несколько часов, по данным Иди, основателя группы. В настоящее время более 20 миллионов долларов собрано различными группами на местах, поддерживающими кампанию Харрис. Некоторые из этих организаций, такие как White Dudes for Harris, Win With Black Men и Swifties for Kamala, получили приглашение принять участие в виртуальном митинге с Харрис и Уинфри в четверг.

В Северной Каролине, штате, который Трамп выиграл с перевесом в около 74 000 голосов из почти 5,4 миллиона проголосовавших в 2020 году, группы, возглавляемые черными женщинами, неустанно работают над расширением избирательной базы. Черные жители составляют примерно 21% населения штата, и Северная Каролина является домом для нескольких исторически черных колледжей и университетов.

Томпсон, активистка из Алабамы, является основательницей Woke Vote. В 2017 году эта организация сыграла значительную роль в избрании Дуга Джонса первым демократическим сенатором США от Алабамы за 25 лет. В этом году усилия Томпсон сосредоточены на нескольких ключевых штатах, таких как Северная Каролина и Джорджия, где Байден смог победить с небольшим перевесом менее 12 000 голосов в 2020 году.

Северная Каролина была самым близким выигрышем Трампа четыре года назад, и Харрис пытается стать первым демократическим кандидатом в президенты, выигравшим штат с тех пор, как Обама в 2008 году. Томпсон, которая работала на кампании Обамы в Северной Каролине в 2008 году, посвящена тому, чтобы побудить сельских черных избирателей на востоке штата, которых часто игнорируют традиционные усилия по вовлечению.

Черные женщины-организаторы в штате также обращаются к различным группам помимо черных женщин.

Джейнс Робинсон, директор программы "Красное вино и синие" в Северной Каролине, побуждает разнообразные группы пригородных женщин мобилизовать своих друзей, соседей и родственников для Харрис и других демократов в штате Тарохейл.

На недавней вечеринке в районе Шарлотты около дюжины человек, в основном белые женщины, собрались с Робинсон, чтобы спланировать, пить кофе, выпечку и апельсиновый сок. Она провела их через инструмент, чтобы поделиться информацией об выборах с другими жителями Северной Каролины в их списках контактов.

"Люди слушают тех, кому доверяют", - подчеркнула она.

Ее цель - вывести на выборы 40 000 избирателей в Северной Каролине.

С другой стороны, Северокаролинская глава America Votes сотрудничает с различными другими организациями, чтобы охватить 4 миллиона избирателей в штате - рекордное расширение их охвата в предыдущих выборах, заявила Эшли Блю, директор группы.

Нервахна Крю, ветеран нескольких президентских выборов в Северной Каролине, в том числе 2016 года, провела бесчисленные часы, стучась в двери и распространяя предвыборную литературу для Хиллари Клинтон. Киста на ее правой ноге была результатом ее преданности во время этих выборов. Крю работала "внеурочно" на этих выборах, отчасти в честь своей бабушки Мэри Старки, стойкого демократического активиста из Делавэра, которая умерла в 2015 году, мечтая проголосовать, чтобы избрать Клинтон первой женщиной-президентом.

В этом избирательном цикле непартийная дневная работа Крю в основном сосредоточена на участии избирателей, а не на прямой работе на кандидата. Однако ее приверженность к тому, чтобы сделать историю на президентских выборах, остается непоколебимой, сказала она.

"В конце концов, вы не сможете обвинить черных женщин в том, что они не сделали свою часть", - заявила она. "Если мы не будем успешными на этот раз, это не будет потому, что мы не отдали всего себя".

После того, как она увидела историческую кампанию Харрис и ее влияние на черных женщин, Томпсон признала: "Политика этого выбора более значительна, чем когда-либо прежде". Накануне митинга "Объединимся за Америку" Томпсон выразила: "Я не могу дождаться, чтобы внести свой вклад в политическое путешествие Харрис, зная, что наши голоса меняют политический ландшафт".

