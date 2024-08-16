Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Черный и Мага: политика идентичности внутри про-Трамп магазина

Есть купальники с Конфедеративным флагом и "Карты белого привилегия", но покупатели в магазине, которым управляет черная женщина, говорят, что раса не является для них фактором на выборах.

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 4 минут
Чернокожая женщина, владеющая магазином Trump, рассказывает, почему она поддерживает бывшего...
Чернокожая женщина, владеющая магазином Trump, рассказывает, почему она поддерживает бывшего президента.

Черный и Мага: политика идентичности внутри про-Трамп магазина

"Когда вы покажете это государственному троoperу, он отпустит вас. Не напишет штраф," - сказал Себриам Ванной об этих карточках, смеясь. Ванной, пожилой афроамериканец, был одет в костюм камуфляжной расцветки с надписью "Трамп был прав" и тремя христианскими крестами на груди. Он сказал, что карточка сработала для него. "Он рассмеялся и не выписал мне штраф," - сказал он о полицейском, который его остановил. (По крайней мере, об одном подобном случае сообщалось в Аляске в 2022 году: женщина показала полицейскому "карту белого привилегия" вместо водительских прав, и она сказала, что ее отпустили.)

Ванной и Прайс полностью поддерживают бывшего президента Дональда Трампа и его candidacy на переизбрание. Они знают, что для чернокожего человека быть сторонником движения "Сделаем Америку великой снова" Трампа необычно, но обе кампании, республиканская и демократическая, пытаются завоевать или укрепить поддержку в сообществах цветных.

"Я слышу от некоторых чернокожих женщин, которые говорят: 'Ну, он никогда не делал ничего для черных людей'," - сказал Ванной. Он отвечает: "Нет, он не президент для черных людей. Он президент для всех американцев."

Прайс, бывший председатель комитета республиканской партии Монтгомери, не возражала против утверждения кампании Трампа, что черные люди отнесутся к нему, потому что он был осужденным преступником. "Я занималась тюремным служением в течение пяти лет. Если вы осужденный преступник, а кто-то другой - тоже осужденный преступник, то есть братство," - сказала она. Она винит массовую инкарциацию черных мужчин в 90-х годах на "законы Бидена", которые были ключевой поддержкой президента Джо Байдена в 1994 году.

Несмотря на сувениры, которые были явным осуждением того, как либералы говорят о расе, гендере и социальной справедливости, под поверхностью, идентичность все еще имела значение для тех, кто был внутри магазина Трампа в дождливый августовский день.

Поддержка Ванноя Трампа не поколебалась, когда Байден сказал, что не будет баллотироваться на переизбрание. Это не было о расе, а о поле. "Из-за того, что произошло в Раю, никогда не будет избрана женщина - будь она черной или белой - которая займет Белый дом, которого бы Бог когда-либо поддерживал," - сказал он.

Пастор Мерри Тёрнер услышала эти комментарии. "Я не уверена, готова ли Америка к женскому лидерству," - сказала Тёрнер, которая белая, объясняя, что она видела это сопротивление близко. "Нелегко быть женщиной, которой рукоположена в ministry. Есть менталитет мужского лидерства в церкви, и так я испытывала некоторое отторжение в течение последних 20 лет." Она верит в равные права женщин на участие в выборах на государственные должности, даже если другие не делают. "Было бы замечательно иметь женщину-президента, если и когда появится та, которая имеет консервативные ценности," - сказала она. Но Харрис не была такой женщиной.

Фотография Трампа из тюрьмы Фултона, Джорджия, на кружке в магазине Прайса в Кристиансбурге, Виргиния.

Дэусон Лэдд, молодой белый парень в футболке Carhartt, сказал, что Харрис не для него. "Она больше для тех, кто работает в офисе, знаете ли, 'давайте всех голодать до смерти'. А я больше рабочий класс. ... Она не поддерживает наших людей," - сказал Лэдд, объясняя, что он работает в строительстве. "Трамп для рабочего класса и для помощи нуждающимся людям, и те, кто у нас есть сейчас, не такие."

Еще один покупатель, Джо Шеннон, сказал, что голосовал за Барака Обаму дважды и за Трампа дважды, но не был впечатлен Харрис. "Я просто не думаю, что у нее есть опыт. Я думаю, что она была выбрана только потому, что она женщина," - сказал Шеннон, пожилой белый мужчина с аккуратно подстриженной бородой. Он ждал рубашку, которую заказал, с кнопками, с звездами с одной стороны и красными полосами с другой, и "ТРАМП" посередине.

Что касается выбора вице-президента Трампа ДжД Вэнса, Шеннон сказал: "Это молодое, свежее дыхание для Республиканской партии. Я думаю, нам это нужно. И я думаю, что Демократической партии тоже нужно молодое дыхание. Я думаю, что многие люди устали от некоторых из нас, старших людей."

Одной из самых примечательных вещей, когда интервьюируются сильные сторонники Трампа, является то, как многие защищают его самые спорные заявления. Прайс не возражала против того, что Трамп спрашивал, действительно ли Харрис была черной. "Точка, которую он делает, просто в том, что она не черная-черная," - argued Прайс, потому что папа Харрис был ямайским, а мама индийской, что делает ее происхождение другим, чем у тех, чьи родители родились здесь. Прайс сказала, что в ее собственной семье были смешанные расы, но "я не так расстроена из-за" комментариев Трампа. Наконец, она сказала: "У него есть право на свободу слова, чтобы сделать это заявление, если он хочет сделать его."

Цена сказала, что когда-то была демократом, потому что ее родители были. Но она начала сомневаться в своей партийной лояльности в 80-х из-за абортов. "Я не собираюсь находиться на демократической плантации. Я не собираюсь находиться на республиканской плантации. И вот что мне нравится в президенте Трампе, хорошо? Он выводит нас с обеих этих плантаций и выводит нас в одну большую область, которая называется американством", - сказала Цена. Трамп был объединяющим, сказала она.

Цена говорит, что она человек, смотрящий вперед, и "есть такие позитивные вещи, которые мы испытаем, когда пройдем через этот небольшой трудный период". Вот почему, говорит она, большая часть ее товара - про-Трамп, а не анти-Харрис. Но все еще есть анти-Харрис товары, спрятанные среди изображений фотографии Трампа после попытки покушения и его вызывающего призыва "Бороться!" как он поднялся окровавленный.

"Это для тех людей, которые любят немного рома в своей колу", - сказала Цена.

Ванной и Цена твердо верят в поддержку бывшего президента Дональда Трампа для его возможного переизбрания, несмотря на критику со стороны некоторых в их сообществе из-за его связи с Республиканской партией в политике. Цена защищает спорные заявления Трампа, в том числе сомнения в расовой принадлежности Камалы Харрис, ссылаясь на его право на свободу слова и разные backgrounds родителей Харрис.

Джо Эни Прайс заявляет, что носит свой купальник с флагом Конфедерации на пляж.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде
Политика

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде

AutoScout24 расширяется с приобретением в Канаде AutoScout24, ведущая европейская платформа объявлений о продаже автомобилей, расширяет свою аудиторию, приобретая Trader Corporation, лидера онлайн-рынка автомобилей в Канаде. AutoScout24 покупает оператора AutoTrader.ca и AutoHebdo.net у частной инвестиционной компании Thoma Bravo, как объявили компании. Комбинированные англоязычные и французские порталы привлекают около 26

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.
Политика

Европейский Союз привержен выполнению Парижского соглашения.

После двух дней переговоров в Катаре посредники расходятся. Запланирована встреча в Каире до конца следующей недели, чтобы закрыть последние пробелы на пути к соглашению.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным
Политика

ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным

ADAC ожидает полного прохождения автомагистралей в Германии к выходным На выходные ожидается оживленное движение на немецких автомагистралях, согласно оценкам ADAC. Путешественников ждут пробки и возможные задержки, сообщил представитель организации. В августе дороги всегда загружены, так как многие федеральные земли находятся в летних отпусках или подходят к их окончанию. По пути

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Бывший президент Дональд Трамп выступает на пресс-конференции в клубе Trump National Golf Club в...
Политика

Трамп говорит, что гражданская награда "намного лучше" чем медаль чести

Бывший президент Дональд Трамп argue, что республиканский мегадонор Мириам Аdeclan, которого он наградил медалью Свободы президента во время пребывания на посту, получил «гораздо лучшую» медаль, чем высшая награда за военную доблесть в бою, поскольку получатели, по его словам, «были поражены...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии
Панорама

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Котельные установки списанной АЭС необходимо демонтировать.
Панорама

Взрыв энергетических башен - это зрелище для зрителей.

Верхние строения ядерной potenzaции в Грофе-Ринфельде стоят всего несколько часов. nær электростанции много людей хочет посмотреть на разрушение как можно ближе - и устраивается удобно, как дома.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе
Культура

Финалистка конкурса "Мисс Южная Африка" в центре национальности выступает вместо нее на нигерийском конкурсе

Чидимма Адетшина, которая прошлой неделей покинула конкурс красоты Мисс ЮАР после того, как попала в спор относительно своей национальности, получила приглашение соревноваться за титул Мисс Вселенная Нигерия.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно