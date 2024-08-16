Черный и Мага: политика идентичности внутри про-Трамп магазина

"Когда вы покажете это государственному троoperу, он отпустит вас. Не напишет штраф," - сказал Себриам Ванной об этих карточках, смеясь. Ванной, пожилой афроамериканец, был одет в костюм камуфляжной расцветки с надписью "Трамп был прав" и тремя христианскими крестами на груди. Он сказал, что карточка сработала для него. "Он рассмеялся и не выписал мне штраф," - сказал он о полицейском, который его остановил. (По крайней мере, об одном подобном случае сообщалось в Аляске в 2022 году: женщина показала полицейскому "карту белого привилегия" вместо водительских прав, и она сказала, что ее отпустили.)

Ванной и Прайс полностью поддерживают бывшего президента Дональда Трампа и его candidacy на переизбрание. Они знают, что для чернокожего человека быть сторонником движения "Сделаем Америку великой снова" Трампа необычно, но обе кампании, республиканская и демократическая, пытаются завоевать или укрепить поддержку в сообществах цветных.

"Я слышу от некоторых чернокожих женщин, которые говорят: 'Ну, он никогда не делал ничего для черных людей'," - сказал Ванной. Он отвечает: "Нет, он не президент для черных людей. Он президент для всех американцев."

Прайс, бывший председатель комитета республиканской партии Монтгомери, не возражала против утверждения кампании Трампа, что черные люди отнесутся к нему, потому что он был осужденным преступником. "Я занималась тюремным служением в течение пяти лет. Если вы осужденный преступник, а кто-то другой - тоже осужденный преступник, то есть братство," - сказала она. Она винит массовую инкарциацию черных мужчин в 90-х годах на "законы Бидена", которые были ключевой поддержкой президента Джо Байдена в 1994 году.

Несмотря на сувениры, которые были явным осуждением того, как либералы говорят о расе, гендере и социальной справедливости, под поверхностью, идентичность все еще имела значение для тех, кто был внутри магазина Трампа в дождливый августовский день.

Поддержка Ванноя Трампа не поколебалась, когда Байден сказал, что не будет баллотироваться на переизбрание. Это не было о расе, а о поле. "Из-за того, что произошло в Раю, никогда не будет избрана женщина - будь она черной или белой - которая займет Белый дом, которого бы Бог когда-либо поддерживал," - сказал он.

Пастор Мерри Тёрнер услышала эти комментарии. "Я не уверена, готова ли Америка к женскому лидерству," - сказала Тёрнер, которая белая, объясняя, что она видела это сопротивление близко. "Нелегко быть женщиной, которой рукоположена в ministry. Есть менталитет мужского лидерства в церкви, и так я испытывала некоторое отторжение в течение последних 20 лет." Она верит в равные права женщин на участие в выборах на государственные должности, даже если другие не делают. "Было бы замечательно иметь женщину-президента, если и когда появится та, которая имеет консервативные ценности," - сказала она. Но Харрис не была такой женщиной.

Дэусон Лэдд, молодой белый парень в футболке Carhartt, сказал, что Харрис не для него. "Она больше для тех, кто работает в офисе, знаете ли, 'давайте всех голодать до смерти'. А я больше рабочий класс. ... Она не поддерживает наших людей," - сказал Лэдд, объясняя, что он работает в строительстве. "Трамп для рабочего класса и для помощи нуждающимся людям, и те, кто у нас есть сейчас, не такие."

Еще один покупатель, Джо Шеннон, сказал, что голосовал за Барака Обаму дважды и за Трампа дважды, но не был впечатлен Харрис. "Я просто не думаю, что у нее есть опыт. Я думаю, что она была выбрана только потому, что она женщина," - сказал Шеннон, пожилой белый мужчина с аккуратно подстриженной бородой. Он ждал рубашку, которую заказал, с кнопками, с звездами с одной стороны и красными полосами с другой, и "ТРАМП" посередине.

Что касается выбора вице-президента Трампа ДжД Вэнса, Шеннон сказал: "Это молодое, свежее дыхание для Республиканской партии. Я думаю, нам это нужно. И я думаю, что Демократической партии тоже нужно молодое дыхание. Я думаю, что многие люди устали от некоторых из нас, старших людей."

Одной из самых примечательных вещей, когда интервьюируются сильные сторонники Трампа, является то, как многие защищают его самые спорные заявления. Прайс не возражала против того, что Трамп спрашивал, действительно ли Харрис была черной. "Точка, которую он делает, просто в том, что она не черная-черная," - argued Прайс, потому что папа Харрис был ямайским, а мама индийской, что делает ее происхождение другим, чем у тех, чьи родители родились здесь. Прайс сказала, что в ее собственной семье были смешанные расы, но "я не так расстроена из-за" комментариев Трампа. Наконец, она сказала: "У него есть право на свободу слова, чтобы сделать это заявление, если он хочет сделать его."

Цена сказала, что когда-то была демократом, потому что ее родители были. Но она начала сомневаться в своей партийной лояльности в 80-х из-за абортов. "Я не собираюсь находиться на демократической плантации. Я не собираюсь находиться на республиканской плантации. И вот что мне нравится в президенте Трампе, хорошо? Он выводит нас с обеих этих плантаций и выводит нас в одну большую область, которая называется американством", - сказала Цена. Трамп был объединяющим, сказала она.

Цена говорит, что она человек, смотрящий вперед, и "есть такие позитивные вещи, которые мы испытаем, когда пройдем через этот небольшой трудный период". Вот почему, говорит она, большая часть ее товара - про-Трамп, а не анти-Харрис. Но все еще есть анти-Харрис товары, спрятанные среди изображений фотографии Трампа после попытки покушения и его вызывающего призыва "Бороться!" как он поднялся окровавленный.

"Это для тех людей, которые любят немного рома в своей колу", - сказала Цена.

Ванной и Цена твердо верят в поддержку бывшего президента Дональда Трампа для его возможного переизбрания, несмотря на критику со стороны некоторых в их сообществе из-за его связи с Республиканской партией в политике. Цена защищает спорные заявления Трампа, в том числе сомнения в расовой принадлежности Камалы Харрис, ссылаясь на его право на свободу слова и разные backgrounds родителей Харрис.

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