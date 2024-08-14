- Человек, которого вы арестовали, не террорист ВВС.

Мужчина, временно задержанный на станции Берлин-Спандау, не является разыскиваемым бывшим террористом РАФ. "Расследование показало, что он не является разыскиваемым лицом", - сообщил представитель прокуратуры Вердена агентству Deutsche Presse-Agentur. Был отдан приказ о его освобождении.

Ранее был задержан мужчина в связи с поисками двух бывших террористов РАФ. Как сообщает "Бильд", осведомитель узнал в мужчине, сидевшем в ICE, Эрнста-Волькера Штауба. Представитель ЛКА лишь заявил, что задержание было связано с разыскиваемыми Буркхардом Гарвегом (55) и Эрнстом-Волькером Штаубом (69).

Полицейское управление Берлина сообщило, что мужчина был временно задержан в ходе проверки личности во вторник около 21:00. Он находится в настоящее время под стражей в Берлине, как заявил представитель.

Первого террориста РАФ арестовали в феврале

С 2015 года прокуратура Вердена расследует дела бывших террористов РАФ Штауба, Даниэлы Клетте и Гарвега по обвинению в покушении на убийство и в совершении тяжких и особо тяжких краж в нескольких случаях. Клетте была арестована в конце февраля в Берлине-Кройцберге. Полиция, возглавляемая ЛКА Нижней Саксонии, разыскивала ее десятилетиями.

Поиски Штауба и Гарвега продолжаются. Они принадлежали к так называемому третьему поколению левых экстремистов РАФ. В 1998 году РАФ, убившая более 30 человек, объявила себя распущенной.

После ареста Даниэлы Клетте в Берлине-Кройцберге поиски Буркхарда Гарвега и Эрнста-Волькера Штауба, бывших террористов РАФ, продолжаются. Представитель ЛКА упомянул, что задержанный мужчина был связан с их делами.

Несмотря на то, что полиция задержала человека в Берлине, расследование показало, что он не Буркхард Гарвег или Эрнст-Волькер Штауб, как считалось ранее.

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