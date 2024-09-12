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Чехия готовится к сильным дождям и последующим наводнениям.

 and  Viktoria Klein
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Чехия готовится к сильным дождям и последующим наводнениям.

Чешская Республика готовится к ожидаемым сильным дождям и наводнениям в ближайшие дни. Из различных плотин выпустили воду, чтобы освободить место. Например, расход воды на гидроэлектростанции Вране на Moldau, к югу от Праги, увеличили с 40 до 120 кубических метров в секунду. Это влияет на Эльбу, которая соединяется с Moldau в Мелнике.

Уровень воды резко повысился на станции в Усти над Лабем (Ауссиг на Эльбе). Подобные попытки создать запас воды в резервуарах на March (Morava), Thaya (Dyje) и Одер в восточной части страны также были предприняты.

Чешский гидрометеорологический институт объявил серьезное предупреждение о возможности сильных дождей, наводнений и затоплений в ближайшие дни, особенно в восточной части страны. "Сценарий, который мы прогнозируем на ближайшие 4-5 дней, к сожалению, очень похож на условия во время крупных наводнений 1997 и 2002 годов", - предупредил министр окружающей среды Чехии Петр Хладик. В эти годы произошли значительные наводнения на реках Одер (1997) и Эльба (2002).

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан призвал перенести запланированные социальные мероприятия в ближайшие дни, если невозможно обеспечить безопасность, особенно мероприятия рядом с реками и ручьями. Жителям в зоне наводнений следует подготовить наборы для экстренной эвакуации. В городе Йесеник в горах Хрубый Йесеник и других местах, где ожидаются экстремальные осадки, пожарные начали наполнять мешки с песком.

Сильные осадки, прогнозируемые Чешским гидрометеорологическим институтом, привели к значительному повышению уровня воды на станции в Усти над Лабем. Из-за сильных осадков в Йесенике и других районах, где ожидаются обильные дожди, пожарные заполняют мешки с песком.

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