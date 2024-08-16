- Частичный водоотвод питьевой воды в Мехернихе

Мехерних частично снял предупреждение о возможном загрязнении питьевой воды: Расследование специального подразделения пожарной службы показало, что вода не загрязнена биологически или химически, заявил представитель города в пятницу утром. Жители теперь могут использовать воду для душа и мытья посуды. Однако перед питьем воду все еще следует кипятить в целях предосторожности, добавил представитель.

В четверг вечером управление здравоохранения Мехерниха предупредило не использовать воду после обнаружения разрезанного забора на городском резервуаре питьевой воды. Вода могла представлять угрозу для здоровья, затрагивая 10 000 человек, в том числе военную базу Мехерниха, которая также получает воду из резервуара.

Продолжаются расследования на предмет бактериального загрязнения, которые могут занять до конца выходных, заявил представитель. Вот почему предписание о кипячении воды остается в силе.

Предупреждение последовало после недавних инцидентов на военной базе в Кёльне, где в среду из-за подозрения на саботаж водоснабжения была закрыта авиационная база. Был найден прорезанный забор возле водопроводной станции базы, и военные сообщили об "аномальных значениях воды" и начали дальнейшее расследование.

В Мехернихе в четверг днем был обнаружен разрезанный забор на территории резервуара питьевой воды.

Военная база Мехерниха, как и многие пострадавшие жители, все еще советуют кипятить воду перед питьем из-за продолжающейся защиты от потенциального бактериального загрязнения. Несмотря на облегчение от возможности использовать воду для душа и мытья посуды, городское предписание о кипячении воды остается в силе.

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