- CDU в Тюрингии стремится к диалогу с BSW и SPD, но голосования не запланированы.

ХДС в Тюрингии инициировала диалог с альянсом, возглавляемым Сахрой Wagenknecht, и СДПГ. Генеральный секретарь ХДС в Тюрингии, Кристиан Геррготт, раскрыл, что земельное правление дало ему и председателю партии ХДС в Тюрингии, Марио Войту, разрешение на ведение этих переговоров. Важно отметить, что это еще не полноценные переговоры о коалиции или предварительные переговоры. Решение земельного правления было единодушным и последовательным.

Никакого альянса с АФД

Геррготт также подчеркнул, что их решение о несовместимости с АФД остается в силе. "Это само собой разумеется: мы не будем заключать альянс с АФД. Мы признали это до выборов, и это все еще актуально после выборов. То же самое относится и к коалиции с Левыми", - заявил Геррготт. Он подчеркнул, что они только начали "длительный, длительный и тщательный процесс".

Ранее федеральный председатель ХДС Фридрих Мерц повторил, что решение о несовместимости с АФД и Левыми остается в силе, оставив решение о том, как с этим обращаться, земельным ассоциациям в Саксонии и Тюрингии.

Тюрингия: постэлекторальная неопределенность

ХДС заняла второе место на выборах в ландтаг, уступив АФД, возглавляемой радикальным правым лидером Йорком Хёкке. Однако политическая ситуация после выборов запутана. Ранее предложенные варианты коалиции, такие как ХДС, БСВ и СДПГ, не смогут сформировать большинство мест в новом ландтаге в Эйзенахе с 44 местами. Кроме того, потенциальная оппозиция от АФД и Левых также имеет 44 места, что приводит к застою или патово.

Земельное правление ХДС также рассматривало кадровые вопросы: они единогласно проголосовали за переизбрание Войта на пост председателя фракции. Депутата Андреаса Бюля избрали кандидатом на пост парламентского бизнеса.

ХДС в Тюрингии, несмотря на второе место на выборах в ландтаг, активно ведет диалог с альянсом, возглавляемым Сахрой Wagenknecht, и СДПГ. Геррготт, генеральный секретарь ХДС, подчеркнул, что их решение о несовместимости с АФД и Левыми остается неизменным, как и было заявлено федеральным председателем ХДС Фридрихом Мерцем до выборов.

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