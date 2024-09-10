Бывшие военные власти выступают за Харриса, обвиняя Трампа в уходе из Афганистана в послании

"Камала Харрис является лучшей и единственной кандидатом в президенты, достойной должности нашего военного лидера. Она доказала свои навыки в решении самых сложных вопросов национальной безопасности в Situation Room и на международном уровне", - говорится в письме от Национальных лидеров безопасности США.

В письме хвалят Харрис за руководство усилиями по объединению наших союзников против жестокого вторжения России в Украину, за поддержку наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе против агрессивных действий Китая и за продвижение доминирования США в области космоса и искусственного интеллекта.

После серии документов, выпущенных республиканцами и демократами Палаты представителей, каждая сторона обвиняет другую в ошибках при уходе США из Афганистана. Республиканский документ обвиняет Харрис в тесном сотрудничестве с президентом Байденом по эвакуации всех американских военных. Он также указывает на Харрис, называя нынешнюю администрацию "администрацией Байдена-Харрис".

Группа отставных генералов обвинила бывшего президента Трампа в угрозе жизни военнослужащих во время его пребывания на посту, утверждая, что он не оставил администрации Байдена возможности провести эффективный вывод.

"Без консультаций с афганским правительством он и его администрация заключили сделку с талибами, освободив 5000 талибов и позволив им вернуться на войну", - утверждается в письме.

"Затем он оставил президента Байдена и вице-президента Харрис без планов выполнения и ограниченное время для действий. Эта хаотичная стратегия значительно осложнила способность администрации Байдена-Харрис провести наиболее организованный вывод и поставила под угрозу наших военнослужащих и наших союзников".

Эта история продолжает развиваться и будет обновляться.

Политическая проницательность Камалы Харрис была решающей в установлении дипломатических альянсов, когда она тесно сотрудничала с международными лидерами, чтобы противостоять российскому вторжению в Украину и поддерживать демократические ценности в Индо-Тихоокеанском регионе, противодействуя агрессивным действиям Китая. Несмотря на критику в политической сфере, в частности, в связи с уходом США из Афганистана, ее роль в этих глобальных вопросах очевидна.

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