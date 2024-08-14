- Бывший террорист ВВС в ICE?

В Берлинском вокзале Шпандау был временно задержан человек в связи с розыском двух бывших террористов из Фракции Красной Армии (РАФ). Операция во вторник была проведена совместно с Федеральной полицией после полученного от гражданского населения сообщения, как заявили представители Нижнесаксонского управления уголовной полиции (ЛКА). Личность задержанного в настоящее время устанавливается, и представитель ЛКА не назвал срока.

Как сообщает Bild, информатор утверждал, что узнал мужчину, якобы сидевшего в поезде ICE, как Эрнста-Волькера Штауба. Представитель ЛКА лишь подтвердил, что задержание связано с розыском Бурхарда Гарвега, 55 лет, и Эрнста-Волькера Штауба, 69 лет.

Дирекция Федеральной полиции в Берлине заявила, что мужчина был временно задержан после проверки личности во вторник около 9:00 вечера. Он находится в берлинском custodia, как заявили представители.

В феврале был задержан первый террорист РАФ, Даниэла Клетте. Прокуратура в Вердене расследует дела Штауба, Клетте и Гарвега с 2015 года по обвинению в покушении на убийство и в совершении тяжких краж в нескольких случаях. Нижнесаксонское ЛКА ведет расследование, которое длится десятилетиями.

Задержание на вокзале Шпандау в Берлине находится под надзором Прокуратуры, так как они вовлечены в продолжающееся расследование против Бурхарда Гарвега и Эрнста-Волькера Штауба. Прокуратура в Вердене преследует обвинения в покушении на убийство и ограблении против Штауба, Клетте и Гарвега с 2015 года.

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