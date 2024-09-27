Бывший сотрудник ОкеанГейт заявляет, что генеральный директор предложил купить представителя Конгресса, если береговая охрана помешает исследованию Титана.

На собрании бывший член резерва береговой охраны Маккой поднял вопросы безопасности и администрации, связанные с плаванием, предложив обойти эти проблемы, путешествуя через Багамы и запускаясь из Канады, согласно предложению Раша.

Маккой описал выводы встречи, когда поделился своими прошлыми опытом работы в береговой охране, в частности их попытками остановить его в Калифорнии и отказом работать там дальше. Он намекнул, что если береговая охрана вызовет проблемы, он просто купит конгрессмена, чтобы решить вопрос. Это признание было сделано во время окончательного заседания расследования Морской комиссии береговой охраны США.

Джесон Ньюбауэр, глава расследования Морской комиссии береговой охраны, расследующий крушение Титана, спросил: "Это дословная цитата, мистер Маккой?"

"Он сказал: 'Я бы приобрел конгрессмена', и затем проблемы исчезнут", - подтвердил Маккой. "Эти слова навсегда останутся в моей памяти. Я был глубоко шокирован и subsequently покинул компанию".

По словам Маккоя, Раш имел короткий темперамент, часто становясь враждебным, когда ему задавали прямые вопросы. Он предположил, что характер Раша, возможно, не подходил для стоящей перед ним задачи.

В ходе пятничных слушаний Маккой раскрыл, что Океангейт не организовал сертификацию или регистрацию подводной лодки Титана.

В своем выступлении Маккой выразил сомнения в наличии у Океангейта профессиональных инженеров или инженера по безопасности. Он также поделился тем, что организация не имела формального процесса для расследования жалоб или опасений сотрудников.

К сожалению, Раш, вместе с бизнесменом Хамишем Хардингом, французским ныряльщиком Полем-Анри Наржеолем и бизнесменом Шахзадой Даудом и его 19-летним сыном Сулейманом Даудом, погибли на Титане.

Признание Маккоя о желании купить конгрессмена для решения потенциальных проблем прозвучало во время расследования Морской комиссии береговой охраны США. После своего шокирующего заявления Маккой покинул компанию, выразив свое глубокое удивление.

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