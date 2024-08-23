Бывший политик, подвергавшийся проверке за убийство журналиста из Вегаса, утверждает, что победа на переизбрании была бы гарантирована, если бы не разоблачения покойного.

Роберт Теллес, 47 лет, признал себя невиновным в убийстве с применением смертельного оружия в сентябре 2022 года журналиста Лас-Вегас Ревью-Джорнал ДжеффаGermana.

Адвокаты Теллеса утверждают, что он был подставлен из-за своих усилий по реформированию своей политической позиции, что вызвало недовольство "Установленного порядка". Обвинители обвиняют Теллеса, разозленного статьями Germana, раскрывающими беспорядки в его политическом офисе, в том, что он надел маску и спрятался возле дома репортера, прежде чем смертельно зарезать его.

Прокурор Кристофер Хамнер спросил: "Вы верите, что если бы мистер Герман не написал этих четырех статей, вы бы выиграли выборы, верно?" На что Теллес ответил: "Да, я верю в это".

Теллес признал, что надеялся выиграть праймериз, но не был уверен и планировал вернуться к праву на наследство, если проиграет. В итоге он занял третье место.

Хамнер представил текстовые сообщения между Теллесом и коллегой, выражающие его озабоченность тем, как статьи повлияют на их будущее.

Хотя Хамнер давил на Теллеса по поводу доказательств, представленных против него свидетелями, тот продолжал утверждать заговор, чтобы подставить его за убийство, свидетельствуя, что профессиональный убийца убил Germana, поддельный ДНК под ногтями Germana был подброшен, и его телефон был взломан, чтобы отображать изображения дома Germana.

В течение второго дня своего развернутого свидетельского показания Теллес заявил, что не уничтожал туфлю и шляпу, похожие на те, которые носил нападавший, но не смог объяснить их исчезновение.

"Я не разрезал туфлю и не спрятал ее под своим диваном. Я не разрезал шляпу и не спрятал ее в открытую дверь своего ящика для инструментов", - заявил Теллес.

После нескольких возражений со стороны обвинения, которые были поддержаны судьей, Теллес еще раз подтвердил свою невиновность.

"Я никогда не прибегал к насилию, я никогда не причинял вреда никому. Я не убивал мистера Germana. Это мое свидетельство", - сказал Теллес.

Теллес заявил, что в день смерти Germana он был дома, смотрел телевизор, а затем пошел на прогулку и в тренажерный зал. Он представил журналы звонков на свой день, заявив, что в них нет ничего "подозрительного".

Однако Хамнер указал на несоответствие между записями звонков Теллеса и текстовыми сообщениями на Apple Watch его жены, в том числе сообщение от его жены: "Где ты?"

Разбирательство возобновится в пятницу в 9:30.

Теллес потерпел поражение на выборах 2022 года

Герман, 69 лет, как журналист разоблачал темную сторону "Города грехов", освещая деятельность гангстеров, коррумпированных чиновников и неэффективные правительственные агентства. По словам прокуроров, его освещение деятельности относительно неизвестного офиса, контролируемого избранным официальным лицом округа Кларк, привело к его смерти.

Герман написал статьи об якобы недобросовестном поведении в офисе публичного администратора округа Кларк, заявляя, что Теллес создал токсичную рабочую среду и вступил в неподобающие отношения с сотрудником.

В ответ на статьи Теллес опубликовал посты на своем веб-сайте кампании и написал письмо Герману, называя обвинения "ложными" и заявляя, что Герман пытается "загрязнить меня". В июне 2022 года Теллес проиграл праймериз Демократической партии.

Репортера нашли мертвым с несколькими ножевыми ранениями возле его дома 2 сентября 2022 года. Согласно прокурору, всего за 15 часов до убийства Germana Теллес получил электронное письмо, связанное с запросом общедоступных записей.

Обвинение утверждает, что убийство было "умышленным, преднамеренным и спланированным", а также совершено "в засаде" на Germana.

Эрик Левинсон из CNN contribuiro к этому отчету.

В контексте текста здесь есть два предложения, содержащие слово "мы":

Теллес ответил: "Да, я верю, что [статьи Germana повлияют на результаты наших праймериз]".

Хамнер представил текстовые сообщения между Теллесом и коллегой, обсуждающие потенциальное влияние статей Germana на "наше будущее".

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