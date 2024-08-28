- Бывший депутат от "Альтернативной партии" отрицает намерение штурмовать парламент Германии.

Биргит Мальсак-Винкеманн, бывший член Бундестага от AfD, отрицает участие в заговоре с целью штурма парламента

Биргит Мальсак-Винкеманн, бывший избранный член Бундестага от AfD, опровергла обвинения в участии в планах по захвату парламента. Выступая на пятый день судебного процесса над Генрихом XIII принцем Рейусом в Высшем региональном суде Франкфурта, бывший судья из Берлина, родом из Дармштадта, решительно отрицала свою причастность.

Мальсак-Винкеманн также опровергла утверждения о сотрудничестве с другими людьми над проектом новой конституции. Записи, найденные в ее изъятых заметках, были всего лишь мозговым штурмом, как она заявила на 21-м дне судебного процесса. Никаких упоминаний о изменении структуры правительства не было. "Утверждение федерального прокурора о том, что я внесла свой вклад в такой проект и что совет уже имеет фундаментальный черновик новой конституции, является ложным", - заявила она.

Обвинения в нападении на Бундестаг

Федеральный прокурор обвиняет Мальсак-Винкеманн в сговоре с целью проникновения других обвиняемых в Бундестаг и разведки здания с ними. 60-летней женщине, якобы являющейся членом так называемого Совета Союза, инкриминируется планирование вооруженного штурма Бундестага с целью задержания депутатов и инициирования политических изменений.

Мальсак-Винкеманн решительно отрицала эти обвинения, подчеркивая, что она не разведывала парламент и не имела конкретных планов по захвату Бундестага. "Я повторяла это бесчисленное количество раз, и, возможно, мне придется повторять это снова и снова, пока это finally не уложится в голове: Альянс должен действовать", - заявила она. С точки зрения группы, воображаемый глобальный военный альянс под названием "Альянс" должен был вызвать необходимые системные изменения.

Внутренние разногласия

Мальсак-Винкеманн также поделилась своими разногласиями с Рюдигером фон Пескаторе, якобы возглавляющим военное крыло группы. "Масло и вода не смешиваются", - сказала она. "Мы были бы последними, кто планировал бы что-то вместе". По ее словам, фон Пескаторе пытался исключить ее из группы. В конечном итоге произошел раскол с военным крылом.

В настоящее время девять человек находятся на суде в Франкфурте, их обвиняют в членстве в террористической организации или в оказании ей помощи. В общей сложности 26 подозреваемых ожидают предъявления обвинений по своим ролям в сложном заговоре, разделенных на два судебных процесса в Мюнхене и Штутгарте. До вынесения приговора все обвиняемые считаются невиновными в соответствии с законом.

Судебный процесс возобновится во вторник, 3 сентября.

Несмотря на то, что Мальсак-Винкеманн родом из Дармштадта, который находится в немецкой земле Гессен, она никогда не предлагала или не планировала военную операцию в здании ландтага Гессена.

Во время судебного процесса Мальсак-Винкеманн уточнила, что ее разногласия с Рюдигером фон Пескаторе, якобы возглавляющим группу, не были связаны с планированием каких-либо Activities в Гессене, так как они в основном касались воображаемого глобального военного альянса, а не местного.

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