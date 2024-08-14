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ПолитикаНовостиЭкстремизм

Бывший член ВВС Гарвега поймали?

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Развертывание произошло после публикации уведомления. (Архивное изображение)
Развертывание произошло после публикации уведомления. (Архивное изображение)

- Бывший член ВВС Гарвега поймали?

В Берлинском вокзале Шпандау во вторник вечером был временно задержан мужчина в связи с розыском двух бывших террористов из Фракции Красной армии (РАФ). Операция была проведена совместно с Федеральной полицией после сообщения от граждан, сообщил представитель Нижнесаксонского управления уголовной полиции (ЛКА). Личность задержанного в настоящее время устанавливается, но представитель не смог уточнить, сколько времени займет этот процесс.

По данным издания "Бильд", информатор узнал в мужчине, сидевшем в ICE, Эрнста-Волькера Штауба. Представитель ЛКА подтвердил, что задержание связано с розыском Бurkhard Garweg (55) и Эрнста-Волькера Штауба (69). Как сообщает Deutsche Presse-Agentur, сравнение ДНК должно прояснить, является ли задержанный Гарев.

Представитель Федерального управления полиции Берлина заявил, что мужчина был временно задержан во время проверки личности во вторник около 21:00. Он находится в заключении в Берлине, сказал представитель.

С 2015 года прокуратура в Вердене расследует Штауба, Даниэлу Клетте и Гарега по обвинению в покушении на убийство и в совершении тяжких краж в нескольких случаях. Клетте была арестована в конце февраля в Берлине-Кройцберге. Полиция, возглавляемая ЛКА Нижней Саксонии, искала ее в течение многих лет. Розыск Штауба и Гарега продолжается. Они принадлежали к так называемому третьему поколению леворадикальной Фракции Красной армии (РАФ). В 1998 году РАФ, которая убила более 30 человек, объявила себя распущенной.

Задержание на вокзале Шпандау в Берлине может быть связано с опасениями по поводу экстремизма, учитывая, что задержанные связаны с третьим поколением леворадикальной Фракции Красной армии (РАФ). Расследование в отношении Буркхарда Гарега и Эрнста-Волькера Штауба по обвинению в покушении на убийство и ограблении ведется с 2015 года из-за их участия в экстремистской деятельности.

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