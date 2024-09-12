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Бывший агент ЦРУ получил 10-летний тюремный срок за шпионаж на китайскую сторону.

Бывший агент ЦРУ получил десять лет тюремного заключения по приговору суда за поставку секретных данных китайским разведчикам.

 and  Christian Meier
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Эмблема ЦРУ, рядом с американским флагом, représente Агентство национальной безопасности в Лэнгли,...
Эмблема ЦРУ, рядом с американским флагом, représente Агентство национальной безопасности в Лэнгли, Виргиния (АП)

Бывший агент ЦРУ получил 10-летний тюремный срок за шпионаж на китайскую сторону.

Ма, 71-летний житель Гонолулу по имени Александр Юк Чинг, вместе со своим родственником, ранее служившим в ЦРУ, согласился встретиться с китайскими официальными лицами в Гонконге. Их соглашение предусматривало передачу секретной информации в обмен на $50,000, как указано в их признании вины, которое Ма признал в мае.

После этого Ма стал объектом операции под прикрытием ФБР. Это произошло, когда он подал заявление на работу лингвистом в офисе ФБР в Гонолулу. ФБР, зная о связях Ма с китайской разведкой, решило нанять его в рамках расследования. Его направили на удаленную работу, где они могли следить за его деятельностью и проверять его контакты с китайской разведкой.

Во время работы под присмотром ФБР Ма якобы взял цифровую камеру в офис ФБР, чтобы сделать фотографии чувствительных документов. Он планировал поделиться ими со своими кураторами в Китае.

Адвокат Ма, Салина Канаи, сообщила CNN в четверг, что суд должен был рассмотреть множество смягчающих и отягчающих обстоятельств, которые были особенно актуальны в деле Ма. Канаи выразила благодарность суду за рассмотрение различных факторов, в результате чего суд принял такое же решение, как и сторона обвинения и защиты - десятилетний тюремный срок для Ма.

Согласно заявлению Минюста, согласно признанию вины, Ма обязан сотрудничать с правительством США на протяжении всей своей жизни. Это включает прохождение деbriefings со стороны американских агентств, и Минюст отметил, что Ма уже продемонстрировал свою cooperation на нескольких интервью.

После ареста Ма его дело вызвало значительный интерес в политических кругах. Многие задаются вопросом, устанавливает ли действие ФБР в этом случае прецедент для будущих расследований, связанных с подозреваемыми шпионами.

Процесс над Ма выявил сложности балансирования между вопросами национальной безопасности и правами отдельных лиц в политической сфере.

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