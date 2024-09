Бывший агент ЦРУ, осужденный за физическое причинение вреда коллеге-агенту во время профессионального мероприятия.

Дэниел Дж. Бергсс был признан виновным в правонарушении по обвинению в нападении и причинении телесных повреждений в окружном суде Лоудуна в один из утренних дней среды и получил шестимесячный срок, из которого только 24 часа он провел в тюрьме, если будет соблюдать закон. Он подал апелляцию.

В страшном свидетельстве жертва, известная только как "Марта В." в суде, подробно рассказала о том, как Бергсс, ее начальник в то время, сексуально домогался и физически assault her. Инцидент произошел во время офисного празднования 50-летия Бергсса в июне 20XX года.

Согласно заявлению представителя ЦРУ, "После получения отчета об этом вопросе ЦРУ приняло быстрые и решительные меры, чтобы ограничить контакт Бергсса с жертвой."

Сообщается, что Бергсс был eligible for retirement во время инцидента и вскоре после этого ушел на пенсию. Это решение было раскритиковано адвокатом жертвы, Кином О'Коннором, который argued, что ЦРУ должно было принять более суровые меры против Бергсса. О'Коннор заявил, что Бергссу фактически разрешили уйти на пенсию; однако представитель ЦРУ заявил, что Бергсс "ушел из Агентства в сентябре 20XX года."

В заявлении, представленном в суд, Марта В. описала свою борьбу за справедливость в сложном и в конечном итоге безрезультатном процессе, связанном с ее работодателем.

По словам О'Коннора, Марта В. в течение месяцев искала руководство в ЦРУ о том, как сообщить о своем assault law enforcement без ущерба для интересов своих коллег и их заданий в агентстве. Однако ЦРУ не предоставило такого руководства.

ЦРУ не было публично вовлечено в судебные разбирательства; tanto О'Коннор, как и представители агентства, а также несколько источников подтвердили, что инцидент произошел в спутниковом центре, принадлежащем ЦРУ в округе Лоудун, Виргиния.

Адвокат, представляющий Бергсса, отказался комментировать ситуацию.

Марта В. свидетельствовала, что она присутствовала на дне рождения Бергсса в конференц-зале ЦРУ 9 июня 20XX года. Приблизительно в 16:15 по местному времени Марта В. и другие сотрудники ЦРУ свидетельствовали, что Бергсс казался пьяным. По мере продолжения празднования Марта В. заявила, что Бергсс делал недопустимые комментарии о ее возрасте и сексуальном поведении, имитировал explicit sexual acts и спрашивал о ее личной гигиене, даже упоминая ее зону бикини и чистоту.

Марта В. свидетельствовала, что пыталась отдалиться от Бергсса, отодвигая свой стул, но он снова и снова подтягивал его ближе к себе. В какой-то момент она заявила, что Бергсс поднял ноги в воздух и сказал: "Посмотри на меня, я - Марта В."

Марта В. объяснила, что осталась на вечеринке из-за своей озабоченности эскалацией ситуации с начальником. Однако она eventually свидетельствовала, что Бергсс засунул свою руку под ее юбку, оголив нижнее белье. В этот момент она заявила, что замерла, и другой коллега решил, что им лучше уйти. При выходе из комнаты Марта В. свидетельствовала, что Бергсс схватил ее и прижал их груди вместе в интимной манере, прежде чем навязать поцелуй.

Женщина-коллега Марты В., известная только как "Сара П.", предоставила похожее свидетельство о многочисленных тревожных сексуальных комментариях и навязчивых вопросах. Сара П. подтвердила, что Бергсс сравнивал размеры груди женщин в офисе, имитировал sexual acts за столом и задавал недопустимые вопросы женщинам-коллегам, в том числе Марте В., о использовании Виагры ими и их партнерами. Сара П., а также третий мужчина-коллега свидетельствовали о том, что видели руку Бергсса под юбкой Марты В.

"Я чувствовала себя незначительной, бессильной и униженной", - свидетельствовала Марта В. с видимыми эмоциями.

Адвокат Бергсса в суде argued, что Бергсс не помнил события, о которых шла речь, и не мог нести ответственность за свои действия из-за опьянения. Он также утверждал, что Марта В. не verbal rejection of Burgess's physical advances, осталась на вечеринке в течение длительного времени и не явно выражала дискомфорт.

Суд отклонил эти доводы.

"Это было нежелательное прикосновение", - заявила судья Лора Р. Стаус. Судья решительно заявила, что "не существует сомнений в виновности подсудимого".

Внимание к ЦРУ

Процесс следует за серией высокопрофильных дел, связанных с жестокими наказаниями за сексуальное assault и домогательства в ЦРУ.

На прошлой неделе бывшего офицера ЦРУ приговорили к 30 годам лишения свободы за отравление и сексуальное assault нескольких человек; another misdemeanor conviction, pending appeal, involves a former CIA trainee who was accused of assaulting another trainee in a Langley stairwell.

ИHouse, и Senate Intelligence Committees собрали свидетельства от якобы жертв сексуального assault и домогательств в агентстве в рамках многолетнего расследования, что привело к предложенным изменениям в процедурах ЦРУ по управлению такими случаями.

В апреле совет дома опубликовал отчет, в котором говорилось, что ЦРУ неэффективно обращалось с жалобами на сексуальное assault и домогательства в своей рабочей силе и, похоже, не применяло "никакой или почти никакой ответственности или наказания" за виновных.

Расследование выявило "хаос и неопределенность" в процессе подачи жалоб на неподобающее поведение. Было установлено, что жертв отговаривали говорить о своих переживаниях из-за отсутствия анонимности и невозможности получить confidential help.

В своем эмоциональном заявлении Т выразила разочарование тем, что никто или никакая организация не взяла на себя ответственность за то, чтобы привлечь к ответственности мистера Асквита за его вредные решения и действия.

"Отвратительно, что люди, клянущиеся защищать свою страну, сами выбирают игнорировать и в конечном итоге создавать атмосферу, в которой пьяный начальник может и будет злоупотреблять своей властью, чтобы унижать, унижать и даже физически причинять боль кому-то в том, что должно быть безопасное рабочее место - все это под предлогом 'конфиденциальности' и 'секретности'", - заявила она.

Если мы продолжим обращаться с этими вопросами как с обычными правонарушениями в дорожном движении, мы все в конечном итоге проиграем, - заявила она.

Ведомство предприняло усилия по упрощению процедур сообщения для жертв, в том числе созданием специального отдела в прошлом году для рассмотрения случаев сексуального насилия и домогательств. В феврале ведомство объявило о назначении федерального правоохранителя для сотрудничества с этим отделом, чтобы облегчить расследования, "включая ссылки на соответствующие правоохранительные органы или процессы расследования", согласно заявлению директора ЦРУ Билла Бернса от июля.

Некоторые жертвы заявили, что ведомство оказывало на них давление, чтобы они молчали о случаях сексуального насилия из страха раскрыть свой статус под прикрытием. Однако Бернс подчеркнул в своем заявлении, что хотя "мы признаем, что сотрудники могут испытывать колебания при общении с правоохранительными органами... Сотрудникам ЦРУ не требуется предварительное одобрение для обращения в правоохранительные органы с сообщением о преступлении".

"Факт сексуального насилия или сексуального домогательства не является секретным, хотя обстоятельства, связанные с ним, такие как identities тайных агентов или объекты, упомянутые в обвинениях, могут быть", - уточнил Бернс.

В свете продолжающегося судебного процесса вопросы о том, как ЦРУ обращается с делами о сексуальном насилии и домогательствах, вновь вышли на передний план политики. ЦРУ подвергалось критике за обращение с этими делами, с несколькими высокопрофильными осуждениями и расследованиями, подчеркивающими необходимость изменений.

После суда прозвучали призывы к более строгим политикам и процедурам в ЦРУ для защиты своих сотрудников и привлечения к ответственности виновных. Этот вопрос нашел отклик у многих политиков, которые видят в нем отражение более широких вопросов, связанных с безопасностью на рабочем месте и равенством.

Читайте также: