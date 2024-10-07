Быстрое расширение балконных электростанций в Германии остается неизменным.

В Германии число солнечных электростанций на балконах стремительно растет. По данным Регистра рыночных данных Федерального сетевого агентства, на данный момент (по состоянию на 4 октября) установлено 708 590 простых в установке солнечных систем. Это число более чем удвоилось с начала года. Возможно, реальное число выше, учитывая 30-дневный срок для подачи отчета и некоторые установки, которые не сообщают о себе, несмотря на требование.

Общая мощность превысила 600 мегаватт. Этот значительный рост, который также можно объяснить недавним разрешением на установку немного более мощных систем, почти удвоился с января.

Третий квартал этого года завершился рекордными 140 000 установками, каждая из которых имеет максимальную мощность 141 мегаватт. Вероятно, это число еще больше увеличится в ближайшие недели из-за задержек в подаче отчетов.

Операция по отчету о новых солнечных установках может привести к увеличению фактического числа систем, учитывая 30-дневный срок для подачи отчета. Операция по установке солнечных панелей существенно способствовала тому, что общая мощность Германии превысила 600 мегаватт.

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