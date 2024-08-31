Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиАссоциация производителей

Было подано более 280 петиций о создании кооперативов по выращиванию каннабиса.

За пять месяцев со дня принятия спорного закона о легализации каннабиса для взрослых организации получили право заниматься лицензированным производством. Разрешен ли какой-либо род деятельности в данный момент?

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Организации, имеющие законное право, допускаются к выращиванию больших количеств каннабиса.
Организации, имеющие законное право, допускаются к выращиванию больших количеств каннабиса.

- Было подано более 280 петиций о создании кооперативов по выращиванию каннабиса.

Следуя частичной декриминализации каннабиса для взрослых, планы по созданию более крупных коллективных хозяйств постепенно реализуются по всей стране. Опрос, проведенный Дойче Прессе-Агентурой, показал, что более 280 заявок на получение разрешений поданы в различные государственные органы по всей стране. Лидирует Северный Рейн-Вестфалия с 69 заявками, в то время как Нижняя Саксония подала 27 заявок и выдала 11 разрешений, став единственным другим штатом с несколькими утверждениями. В других местах было выдано всего три разрешения.

С 1 июля некоммерческие "культивационные коллективы" с максимальным количеством 500 членов теперь разрешены как второй этап легализации каннабиса в Германии. В рамках этих коллективов взрослые могут объединиться для выращивания каннабиса и делиться им между собой в личных целях. Однако существуют строгие правила, которым необходимо следовать. С 1 апреля использование каннабиса взрослыми разрешено с некоторыми ограничениями. Теперь разрешено выращивать до трех растений в частном порядке и обладать до 5 граммов каннабиса.

Также были поданы заявки на создание культивационных коллективов в других штатах, таких как Баден-Вюртемберг, который теперь имеет 47 заявок, согласно ответственному правительству в Фрайбурге. На 28 августа Бавария имеет 24 заявки на рассмотрении, но пока еще не выдано разрешений. Кроме Нижней Саксонии, это также верно для Мекленбурга-Передней Померании, Берлина и Рейнланд-Пфальца - каждый из этих штатов утвердил один начальный культивационный коллектив.

Процесс подачи заявки и проверки может быть сложным, как указано государственными органами. Заявители должны предоставить информацию, такую как количество членов, местонахождение и размеры культивационных площадей, ожидаемый годовой урожай каннабиса, меры безопасности и план здоровья и защиты молодежи. Ожидается трехмесячный период рассмотрения.

По словам ответственного государственного офиса в Рейнланд-Пфальце, были запрошены улучшения в концепциях и уставах. В Рейнланд-Пфальце командуют юрист, два административных сотрудника и садовник. Многие отказы связаны с ненадлежащей защитой молодежи, как объяснил ответственный сельскохозяйственный совет в Нижней Саксонии - например, недостаточные расстояния от детских садов и школ. Если недостатки будут исправлены, ассоциации могут подать заявку повторно. Берлин пока еще не выдал никаких разъясняющих руководств. Временно, двенадцать районов несут ответственность за обработку заявок в столице.

Разрешение на коллективы действует семь лет, как указано в законе. После пяти лет его можно продлить. Также существуют правила для налога на каннабис - до 25 граммов на члена в день и 50 граммов в месяц разрешены. Для лиц в возрасте от 18 до 21 года разрешено до 30 граммов в месяц с максимальным содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) 10%.

Число культивационных клубов и их темпы остаются неопределенными. В законопроекте Министерство здравоохранения Германии оценило, что в первый год может появиться около 1000 клубов, и по 500 в следующие четыре года.

Некоторые штаты все еще завершают каталоги штрафов за нарушения правил культивации и потребления каннабиса. Бавария быстро установила каталог штрафов, в то время как другие штаты последовали ее примеру. Гессен внедрил свой каталог 1 июля. Курение косяка возле детей может обойтись в штраф 1000 евро, а курение в школах или поблизости - 500 евро. Каталог штрафов в Шлезвиг-Гольштейне вступил в силу с 5 июля. Лица, имеющие более 50 граммов каннабиса дома, могут ожидать штраф от 500 до 1000 евро. Другие штаты все еще завершают свои каталоги, такие как Бранденбург и Бремен. Баден-Вюртемберг не планирует внедрять каталог, так как существующее законодательство считается достаточным.

Ассоциация производителей в Северном Рейне-Вестфалии, будучи штатом с наибольшим количеством заявок, активно участвует в процессе подачи заявок и соблюдении правил. Ассоциация производителей в Рейнланд-Пфальце, с командой специалистов, тщательно проверяет заявки, стремясь устранить любые вопросы защиты молодежи до утверждения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Правоохранители в Эрфорте отделили демонстрантов, противников АдГ, от их сторонников
Политика

Толпы протестуют против сторонников "АфД" и правых в Эрфурте

Накануне выборов в ландтаг Тюрингии вновь обострились политические разногласия в регионе: тысячи жителей Эйзенаха вышли на протест против АФД, возглавляющей в настоящее время опросы.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
На федеральных выборах 2025 года Стрик имеет потенциал для участия в качестве прямого номинанта ХДС...
Политика

Хендрик Стрик претендует на пост в федеральном парламенте Германии, а именно в Бундестаге.

Хендрик Стрик претендует на пост в федеральном парламенте Германии, а именно в Бундестаге. В качестве уважаемого вирусолога, Гендрик Стreek получил широкую известность во время вспышки коронавируса. К концу предыдущего года он объявил о своем намерении войти в политику. Он хочет представлять Боннский ХДС как ведущую фигуру в Берлине после федеральных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Япония обвиняет Китай в нарушении суверенных привилегий
Политика

Япония обвиняет Китай в нарушении суверенных привилегий

Япония обвиняет Китай в нарушении суверенных привилегий Япония обвиняет Китай в нарушении своей территориальной целостности дважды за неделю. Согласно заявлению министерства обороны Японии в субботу утром, китайское океанографическое исследовательское судно было замечено у побережья префектуры Кагосима, юго-западной части Японии. Японское правительство выразило свои претензии в китайское посольство. Ранее, в понедельник,

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Елисейская башня демонстрирует олимпийские кольца
Главные темы

Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Мэр Парижа Анн Хыдалотверждает, что Олимпийские Кольца навсегда останутся на Эйфелевой башне. В качестве главы Парижа она подтверждает получение одобрения от Международного олимпийского комитета. Таким образом, она признала их постоянное присутствие на Эйфелевой башне, как сообщила газета Ouest...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.
Спорт

Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.

Германская пара по настольному теннису не справилась с задачей завоевать золото в финале, выразив недовольство своей игрой. Подобные чувства выражает иelschfer Leon по длине. На другой приятной ноте,演出在屋子里 overly тщательно.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно