- Было подано более 280 петиций о создании кооперативов по выращиванию каннабиса.

Следуя частичной декриминализации каннабиса для взрослых, планы по созданию более крупных коллективных хозяйств постепенно реализуются по всей стране. Опрос, проведенный Дойче Прессе-Агентурой, показал, что более 280 заявок на получение разрешений поданы в различные государственные органы по всей стране. Лидирует Северный Рейн-Вестфалия с 69 заявками, в то время как Нижняя Саксония подала 27 заявок и выдала 11 разрешений, став единственным другим штатом с несколькими утверждениями. В других местах было выдано всего три разрешения.

С 1 июля некоммерческие "культивационные коллективы" с максимальным количеством 500 членов теперь разрешены как второй этап легализации каннабиса в Германии. В рамках этих коллективов взрослые могут объединиться для выращивания каннабиса и делиться им между собой в личных целях. Однако существуют строгие правила, которым необходимо следовать. С 1 апреля использование каннабиса взрослыми разрешено с некоторыми ограничениями. Теперь разрешено выращивать до трех растений в частном порядке и обладать до 5 граммов каннабиса.

Также были поданы заявки на создание культивационных коллективов в других штатах, таких как Баден-Вюртемберг, который теперь имеет 47 заявок, согласно ответственному правительству в Фрайбурге. На 28 августа Бавария имеет 24 заявки на рассмотрении, но пока еще не выдано разрешений. Кроме Нижней Саксонии, это также верно для Мекленбурга-Передней Померании, Берлина и Рейнланд-Пфальца - каждый из этих штатов утвердил один начальный культивационный коллектив.

Процесс подачи заявки и проверки может быть сложным, как указано государственными органами. Заявители должны предоставить информацию, такую как количество членов, местонахождение и размеры культивационных площадей, ожидаемый годовой урожай каннабиса, меры безопасности и план здоровья и защиты молодежи. Ожидается трехмесячный период рассмотрения.

По словам ответственного государственного офиса в Рейнланд-Пфальце, были запрошены улучшения в концепциях и уставах. В Рейнланд-Пфальце командуют юрист, два административных сотрудника и садовник. Многие отказы связаны с ненадлежащей защитой молодежи, как объяснил ответственный сельскохозяйственный совет в Нижней Саксонии - например, недостаточные расстояния от детских садов и школ. Если недостатки будут исправлены, ассоциации могут подать заявку повторно. Берлин пока еще не выдал никаких разъясняющих руководств. Временно, двенадцать районов несут ответственность за обработку заявок в столице.

Разрешение на коллективы действует семь лет, как указано в законе. После пяти лет его можно продлить. Также существуют правила для налога на каннабис - до 25 граммов на члена в день и 50 граммов в месяц разрешены. Для лиц в возрасте от 18 до 21 года разрешено до 30 граммов в месяц с максимальным содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК) 10%.

Число культивационных клубов и их темпы остаются неопределенными. В законопроекте Министерство здравоохранения Германии оценило, что в первый год может появиться около 1000 клубов, и по 500 в следующие четыре года.

Некоторые штаты все еще завершают каталоги штрафов за нарушения правил культивации и потребления каннабиса. Бавария быстро установила каталог штрафов, в то время как другие штаты последовали ее примеру. Гессен внедрил свой каталог 1 июля. Курение косяка возле детей может обойтись в штраф 1000 евро, а курение в школах или поблизости - 500 евро. Каталог штрафов в Шлезвиг-Гольштейне вступил в силу с 5 июля. Лица, имеющие более 50 граммов каннабиса дома, могут ожидать штраф от 500 до 1000 евро. Другие штаты все еще завершают свои каталоги, такие как Бранденбург и Бремен. Баден-Вюртемберг не планирует внедрять каталог, так как существующее законодательство считается достаточным.

Ассоциация производителей в Северном Рейне-Вестфалии, будучи штатом с наибольшим количеством заявок, активно участвует в процессе подачи заявок и соблюдении правил. Ассоциация производителей в Рейнланд-Пфальце, с командой специалистов, тщательно проверяет заявки, стремясь устранить любые вопросы защиты молодежи до утверждения.

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