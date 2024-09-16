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ПолитикаНовостиЭлектрические грузовики

Была объявлена возможность закупа 130 установок быстрой зарядки для электромобилей на автомагистралях.

Более 4 200 зарядных станций к 2030 году

 and  Ksenia Johnson
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Устройства для быстрой зарядки, расположенные на переophaguse на трассе. Эти зарядные столбы могут...
Устройства для быстрой зарядки, расположенные на переophaguse на трассе. Эти зарядные столбы могут предоставить запас хода в 300 километров в течение 10 минут.

Была объявлена возможность закупа 130 установок быстрой зарядки для электромобилей на автомагистралях.

Министерство транспорта выступает за электрификацию грузового дорожного транспорта, запустив разработку зарядных станций для электрических грузовиков. Министерство инициировало процедуру tendeра на установку 130 быстрых зарядных станций на необслуживаемых отдыхах. К 2030 году будет создано 4200 зарядных точек в 350 местах вдоль немецких автомагистралей, в том числе на обслуживаемых стоянках.

Министр транспорта Фолкер Виссинг (СВП) заявил: "Мы создаем надежную инфраструктуру зарядки для электрических грузовиков и автобусов на автомагистралях, обеспечивая стабильную основу для перехода промышленности и транспортного сектора к электромобильности". Он добавил: "Сеть быстрых зарядных станций для грузовиков необходима для поддержания статуса Германии как центрального логистического хаба в Европе".

Ассоциация автомобильной промышленности (VDA) приветствовала это объявление. Президент VDA Хильдегард Мюллер отметила: "Грузовой транспорт ответственен почти за 30% выбросов CO2 на европейских дорогах. Это подчеркивает важную роль коммерческих автомобилей в достижении климатических целей в дорожном транспорте". Хотя технология для электрических грузовиков доступна, необходимы обширные зарядные мощности.

План федерального правительства установить 4200 зарядных точек к 2030 году для электрических грузовиков вдоль немецких автомагистралей существенно облегчит переход к устойчивому транспорту в грузовом секторе. Чтобы поддержать этот переход, автомобильная промышленность решительно выступает за расширение инфраструктуры зарядки электрических грузовиков, признавая ее жизненно важную роль в снижении выбросов CO2.

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