BYD, известный китайский производитель электромобилей, значительно увеличил продажи автомобилей.

Ведущий китайский производитель электромобилей BYD (Создай свои желания) показал существенный рост продаж автомобилей в течение первых шести месяцев года. Выручка выросла примерно на 15,8% в годовом исчислении, достигнув примерно 301 миллиарда юаней (примерно 38 миллиардов евро), как объявила компания в среду. Чистая прибыль также увеличилась примерно на 24,4%, что составило около 1,7 миллиарда евро.

Китай, являясь мировым лидером по спросу на электромобили, планирует, чтобы электрифицированные автомобили составляли большинство новых автомобилей к 2035 году. Недавние правительственные стимулы существенно стимулировали продажи. В июле впервые более половины новых регистраций в Китае приходились на полностью электрические или гибридные автомобили.

Изначально BYD была в основном производителем аккумуляторов, но начала заниматься производством автомобилей в 2003 году. Известные бренды, такие как BMW, Mercedes, Audi, Toyota и Tesla, закупают аккумуляторы у BYD.

Благодаря щедрым государственным субсидиям в последнее время в Китае появилось множество производителей электромобилей, что привело к жесткой конкуренции и ценовым войнам. Недавно компания YPeng сообщила о убытках во втором квартале.

Рынок экспорта становится все более важным для производителей. В то же время США, Канада и ЕС предъявили обвинения в нечестной конкуренции и незаконных субсидиях китайским производителям электромобилей, что привело к введению значительных дополнительных тарифов.

Успех BYD на рынке электромобилей не ограничивается Китаем, так как известные международные бренды, такие как BMW, Mercedes, Audi, Toyota и Tesla, закупают у них аккумуляторы. Несмотря на обвинения в нечестной конкуренции и незаконных субсидиях, китайские производители электромобилей, в том числе BYD, продолжают расширять свои рынки сбыта за рубежом.

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