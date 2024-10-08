Бушманн выступает за изменение семейного законодательства

Вопросы семейного права часто омрачены сильными эмоциями, что осложняет их справедливое урегулирование. Проект министра юстиции Бушманна теперь направлен на усиление прав детей и одиноких лиц в первую очередь. Предлагаются также обновления обязанностей по содержанию супругов.

Эта ожидаемая реформа семейного права стремится облегчить признание неженатых отцов в спорах о опеке. Эта норма включена в проект немецкого федерального министра юстиции Марко Бушманна об обновленном законодательстве об опеке над детьми, который был представлен немецкому пресс-агентству. Согласно этому, мужчина автоматически получит статус совместной опеки после признания отцовства, если один из родителей не оспаривает совместную опеку в течение одного месяца без указания причин.

Права детей также будут усилены. Например, ребенок с разведенными родителями сможет потребовать пересмотра существующего решения об опеке, когда ему исполнится 14 лет. Проект также подчеркивает право ребенка на информацию об его происхождении.

Изначально Бушманн планировал представить свои проекты по реформе законодательства об опеке над детьми, содержании и отцовстве на заседании кабинета министров этой осенью. Однако некоторые члены коалиции "синего-желтого" света все еще считают необходимым выровнять их. В попытке оживить процесс Министерство юстиции назначило встречу с представителями государственной юстиции на 25 октября. Эти проекты также были распространены вместе с приглашением государственного секретаря Ангелики Шлунк.

Возможности усыновления для неженатых пар

Наблюдатели за предстоящей реформой также могут обратить внимание на тех, кто имеет желание усыновить ребенка. Предлагается либерализация. В будущем неженатые пары также смогут совместно усыновить ребенка. Проект предлагает, чтобы усыновление одним взрослым было доступно tanto для женатых, как и для неженатых пар.

Кроме того, отцы могут извлечь выгоду из предлагаемой Министерством юстиции поправки, подробности которой известны уже несколько месяцев. Согласно этому, родитель, имеющий совместную опеку, в случаях, когда не согласован режим 50:50, в будущем должен будет платить меньше алиментов, если он берет на себя хотя бы 29% заботы о ребенке. Доля будет рассчитываться исходя из количества ночей, проведенных с ребенком.

Ожидаемая реформа семейного права также открывает возможности для усыновления для неженатых пар. В будущем они смогут совместно усыновить ребенка. Кроме того, проект предлагает, чтобы родитель, имеющий совместную опеку, который берет на себя хотя бы 29% заботы о ребенке в случаях, когда не согласован режим 50:50, в будущем должен будет платить меньше алиментов, при расчете доли по количеству ночей, проведенных с ребенком.

Читайте также: