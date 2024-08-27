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ПолитикаНовостиКомиссия

Бушманн видит потенциальные юридические проблемы в сценарии прекращения съемок.

Звонок от лидера ХДС Мёрца с призывом к действию

 and  Anne Legman
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Бушманн выступает за изгнание individuals, даже в страны такие как Сирия и Афганистан.
Бушманн выступает за изгнание individuals, даже в страны такие как Сирия и Афганистан.

Бушманн видит потенциальные юридические проблемы в сценарии прекращения съемок.

После нападения с ножом в Солingen лидер ХДС Мерц предложил приостановить прием сирийцев и афганцев. Однако федеральный министр юстиции Бюшманн считает этот подход сомнительным и предпочитает изучать альтернативные решения.

Бюшманн не согласен с полным запретом на прием определенных групп мигрантов, таких как сирийцы или афганцы, предлагаемым союзом. "Это юридический вопрос заявить, что мы больше не принимаем определенных лиц в ЕС или Германии", - объяснил политик ФДП в ARD. "Мы должны обсуждать числа, распределение в Европе, охрану границ, но не просто заявлять, что больше никто не желанный".

После террористического нападения в Солingen в пятницу вечером, когда подозреваемый supporter IS, предположительно сириец, убил троих и ранил восемь, Мерз предложил приостановить прием сирийцев и афганцев. Изначально эта мера была назначена на депортацию в Болгарию в 2023 году, но, к сожалению, не увенчалась успехом. Шольц и Мерц обсудят политику миграции сегодня в канцелярии.

Бюшманн в целом поддерживает депортацию людей в Сирию и Афганистан, считая это возможным для сирийцев в определенных регионах. "Суды уже вынесли решение... поскольку части Сирии предлагают безопасность для людей. Подобные меры должны быть приняты и для Афганистана", - заявил он. Ранее Шольц упомянул в июне, что депортации серьезных правонарушителей и террористических угроз в Сирию и Афганистан будут возобновлены.

По мнению Бюшманна, должно быть больше внимания уделено депортации мигрантов, которые исчерпали все правовые альтернативы. Неудачная депортация нападавшего в Солingen не является единичным случаем. "Тысячи терпят неудачу ежегодно по той же причине - мы не можем их найти. Мы должны обсуждать, как государство может действовать более последовательно и управлять этими вопросами в соответствии с законом", - сказал он. Что касается общего политического дискурса после нападения в Солingen, Бюшманн сказал: "Я не считаю полезным, когда все повторяют одни и те же аргументы после такого инцидента".

Комиссия выразила обеспокоенность потенциальным воздействием такого запрета на сирийцев и афганцев, поскольку он может быть воспринят как дискриминационный и против международного права беженцев. Подход Бюшманна, сосредоточенный на альтернативных решениях, совпадает с позицией Комиссии.

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