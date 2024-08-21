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ПолитикаНовостиФедеральное правительство

Бушманн утверждает, что лампа не является эквивалентом организации самопомощи.

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Бюшманны находят эти развернутые псевдотерапевтические рефлексии странными.
Бюшманны находят эти развернутые псевдотерапевтические рефлексии странными.

Бушманн утверждает, что лампа не является эквивалентом организации самопомощи.

Коалиция "Светофор" не может прийти к согласию по вопросам федеральной политики. Министр юстиции Марко Бушманн призывает всех участников действовать ответственно. В то же время он хвалит федерального канцлера.

По мнению министра юстиции Марко Бушманна, коалиция "Светофор" не справляется с ответственностью и нормальным функционированием. "Если нести ответственность за высшие правительственные должности, то и обязанности выполнять. Если бы все придерживались этой точки зрения, то задачи решались бы более гладко", - заявил он газетам медиа-сети Германия, отвечая на вопрос, останется ли коалиция "Светофор" единой до регулярных федеральных выборов осенью 2025 года.

Он считает "самоуверенное, самодовольное самокопание" совершенно непонятным. Бушманн добавил: "Мы не группа поддержки, а федеральное правительство".

Бушманн также опровергает утверждение, что его партия играет роль внутренней оппозиции. "Если бы статистически проанализировать, кто где говорит 'стоп' или 'нет', то, скорее всего, обнаружилось бы равномерное распределение среди трех партнеров коалиции".

Хвала канцлеру

Бушманн хвалит федерального канцлера Олафа Шольца за умеренный стиль руководства. Канцлер знает границы своих партнеров. "Кто думает, что можно управлять демократией, топнув ногой, тот ничего не знает о демократическом руководстве", - сказал политик из ФДП.

Между тем, парламентский бизнес-менеджер фракции "Зеленых" Ирене Михалиц призвала Шольца и федерального министра финансов Кристиана Линднера работать более тесно вместе. "Коалиция 'Зеленых', СДПГ и ФДП поставила нашу страну на путь модернизации после лет застоя", - сказала она газете 'Бильд'. "И я никогда не понимала, почему до сих пор не удалось создать культуру сотрудничества и взаимопонимания между партнерами коалиции во всех областях. Это, несомненно, также задача лидерства".

Ситуация осложняется, "когда один партнер публично позиционирует себя против своей собственной коалиции", - сказала политик из 'Зеленых', имея в виду ФДП. "Теперь у нас впереди важные месяцы, и я ожидаю, что мы найдем другой, более обязывающий подход к общению друг с другом, в котором согласованные соглашения имеют вес". Постоянные споры и разногласия "справедливо раздражают людей".

В свете критики Марко Бушманна в отношении ответственности и нормального функционирования коалиции "Светофор" интересно рассмотреть его позицию по поводу роли федерального правительства в решении этих вопросов.

В свете продолжающихся споров внутри коалиции "Светофор" можно поставить под сомнение эффективность федерального правительства в преодолении внутренних разногласий и осуществлении политики.

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