- Бушманн говорит, что секретные поиски "абсолютно табу"

Министр юстиции федерального правительства Марко Бушманн отвергает предложение федерального министра внутренних дел Нэнси Фэссер (СДПГ) о расширении полномочий БКА для обысков в жилых помещениях. "Не будет полномочий для тайного проникновения в дома", - заявил политик от партии "Свободные демократы" газете "Бильд". "Мы так не делаем в государстве, управляемом Основным законом. Это было бы полным табу".

Фэссер хочет разрешить Федеральному управлению уголовной полиции (БКА) проводить тайные обыски в жилых помещениях в определенных случаях, согласно проекту из ее министерства, который в настоящее время обсуждается на уровне федерального правительства. Эта мера будет разрешена только в том случае, если существует конкретная угроза теракта и неясно, на какой стадии находится планирование, согласно проекту.

Фэссер хочет внести поправки в закон о БКА

Проект закона о внесении поправок в Федеральный закон о Федеральном управлении уголовной полиции и Федеральный полицейский закон также включает право сравнивать биометрические данные изображений в интернете и разрешение оценивать уже собранные данные и идентифицировать существующие связи с помощью инструментов на основе ИИ.

Как министр конституции, я отвергаю такие идеи, заявил Бушманн о проекте. Если кто-то всерьез предложит это, такое предложение не пройдет через кабинет, равно как и не будет большинства в парламенте для этого.

План Фэссер по изменению закона о БКА включает в себя планы Федерального управления уголовной полиции (БКА) проводить обыск в жилых помещениях в определенных обстоятельствах, таких как наличие конкретной угрозы теракта и неясность стадии планирования. Однако федеральный министр юстиции Марко Бушманн решительно возражает против этого, заявляя, что не будет полномочий для тайного проникновения в дома в государстве, управляемом Основным законом.

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