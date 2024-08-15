Бундесвер привлекает персонал с помощью премий и пособий

Вооруженные силы Германии жалуются на отсутствие интереса к службе с оружием. Кроме того, угроза растет, как и количество их задач. Готовность к развертыванию должна быть усилена - за счет большего финансирования. В прицел: дежурства, специальная подготовка и призывники.

Чтобы сделать службу в вооруженных силах Германии или для определенных развертываний и мероприятий в армии более привлекательной, федеральное правительство хочет увеличить пособия и бонусы. Как сообщает "Handelsblatt", это следует из проекта закона о укреплении боеготовности войск, подготовленного Министерством обороны. По данным издания, в следующем году правительство планирует выделить около 40 миллионов евро на эти меры, а к 2028 году эта сумма вырастет до около 169 миллионов евро в год.

Например, разовый бонус за успешное прохождение специальной подготовки планируется увеличить с 11 000 до 16 000 евро. Вооруженным силам также будет предоставлена большая свобода в установлении размера бонусов для призывников, согласившихся на более длительную службу.

"Для того чтобы вооруженные силы Германии могли без ограничений выполнять задачи по национальной и альянсовой обороне в свете новой ситуации с угрозами безопасности, их боеготовность должна быть увеличена как можно скорее", - цитирует "Handelsblatt" обоснование проекта закона, подготовленное Министерством обороны. Поэтому особые трудности также должны быть финансово вознаграждены.

Быстрая готовность может принести 500 евро в месяц

Согласно отчету, персонал с особыми обязанностями по дежурству должен получать финансовую компенсацию за постоянную доступность и необходимость возвращаться на место службы по вызову, даже за пределами обычных рабочих часов. Те, кто должен быть всегда готовым к развертыванию и быть оперативно готовым в течение двух часов, должны получать дополнительные 500 евро в месяц.

Кроме того, возможные дополнения к общему пособию на иностранную службу должны быть увеличены, а дополнительная поддержка planned для солдат в иностранных развертываниях по уходу за детьми или нетрудоспособными родственниками. Также планируется увеличить компенсацию за сверхурочную работу для тех, кого не могут сменить, чтобы обеспечить военную боеготовность.

Вооруженные силы Германии борются с отсутствием интереса к службе с оружием, и проект закона направлен на повышение их боеготовности за счет увеличения пособий и бонусов. Для стимулирования специальной подготовки предлагается увеличить разовый бонус для вооруженных сил Германии с 11 000 до 16 000 евро.

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