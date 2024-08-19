- Будущие планы Германии по оказанию помощи Украине

Несмотря на бюджетные ограничения, Германия намерена продолжать быть значимым спонсором Украины, как того хочет федеральное правительство. Как заявила Канцлер, Германия полностью привержена поддержке Украины, и эта поддержка будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Эта позиция не изменится, даже несмотря на заявления Президента России, подчеркнул Вольфганг Бюchner, заместитель правительственного спикера в Берлине.

Однако планируется перераспределить часть двусторонней помощи из федерального бюджета в пользу многосторонней поддержки. Однако осуществимость этого перераспределения остается под вопросом, поскольку международные соглашения еще не заключены. Точный способ, которым Германия будет помогать Украине в следующем году, и будет ли это достаточно, остается неясным.

Военная помощь Германии Украине

Германия занимает второе место среди крупнейших доноров для Украины после США. Правительство "трафика" выделило примерно 7,5 миллиарда евро на "восстановление" или военную помощь в этом году. К сожалению, этот выделенный бюджет, похоже, недостаточен, как считает Министерство обороны, которое указывает на то, что почти все средства уже использованы или выделены.

Потребуются ли дополнительные средства в этом году, еще обсуждается. Сообщается, что Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) недавно запросил дополнительные почти 4 миллиарда евро. Однако представитель министерства в настоящее время не комментирует этот вопрос. Министерство финансов, с другой стороны, не получало официального запроса.

На данный момент на военную помощь Украине в следующем году запланировано только 4 миллиарда евро. То же самое было и для бюджета 2024 года - выделение было позже увеличено Бундестагом. Однако бюджетные администраторы не оптимистично смотрят на возможность этого для 2025 года из-за жесткого бюджетного плана.

Министр финансов Кристиан Линднер (СВП) затем написал предупредительное письмо Писториусу и Министру иностранных дел Аннелене Баerbock (Зеленые). Он заявил, что новые меры с обязательствами по оплате в будущем могут быть приняты только в том случае, если финансирование обеспечено в бюджетных планах. Ожидание Линднера: "Пожалуйста, убедитесь, что лимиты соблюдаются".

Позже Министерство Линднера выразило возможность того, что дополнительные средства могут быть возможны в краткосрочной перспективе. Однако необходимость "должна быть четко отражена и проверяема", чтобы запросить дополнительное финансирование у Бундестага.

Меньшая двусторонняя поддержка не обязательно означает меньшую помощь Украине, как считают Канцелярия и Министерство финансов. Это связано с продолжающимися усилиями ведущих западных индустриальных стран по разработке нового концепции финансирования attacked страны.

Кредит для Украины в следующем году

В следующем году Украина получит кредит в размере 50 миллиардов долларов. Проценты и погашение этого кредита планируется покрыть за счет доходов от замороженных активов российского государства. По данным американского правительства, с момента российского нападения на Украину в западных странах заморожено около 280 миллиардов долларов США (около 260 миллиардов евро) в резервах центрального банка России. Большая часть этого находится в Европейском союзе - около 210 миллиардов евро, по данным Комиссии. Этот замороженный капитал ежегодно приносит миллиарды долларов в виде процентного дохода.

Проблема в том, что переговоры по проекту займа длятся уже месяцы - но пока ничего не согласовано. "Мы считаем, что это удастся к концу 2024 года", - говорится в федеральном правительстве. Однако Украина не может делать обязательные планы с этими деньгами. И Кремль оценивает использование выручки как конфискацию.

"Правительство планирует - я бы сказал, вероятно - предоставить новое финансирование", - сказал Вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) на мероприятии в Гамбурге. Вместо того чтобы бесплатно поставлять оружие, Украина получит деньги, чтобы купить его. Это в порядке вещей, но переход не должен привести к длительному перерыву в поддержке, предупредил он.

Подход немецкого правительства вызывает резкую критику - даже внутри коалиции. Председатель комитета Бундестага по иностранным делам, социал-демократMichael Roth, сказал группе Funke, что шаги правительства отправляют смертельный сигнал Украине. Кредит в 50 миллиардов долларов далеко не достаточно.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил свои опасения в необычно резких выражениях: "Я ожидаю, что Германия останется крупнейшим, европейским спонсором Украины", - сказал он на полях визита в Венгрию.

Правительство постаралось успокоить опасения и обновило свой список поставок военной техники в Украину. К концу года планируется поставить четыре системы ПВО Iris-T с разной дальностью, десять танков Gepard, 16 самоходных гаубиц, десять танков Leopard, боевые дроны и несколько тысяч снарядов для artillery и танков. На следующий год планируется поставить более 20 самоходных гаубиц, 20 бронетранспортеров Marder, 37 танков Leopard, пять танков Gepard, шесть дополнительных систем IRIS-T и несколько тысяч снарядов для artillery и танков. "Таким образом, нет никакого сообщения от правительства о том, что поддержка сокращается или ограничивается каким-либо образом".

Несмотря на дискуссию о перераспределении средств помощи, Германия продолжает привержена предоставлению кредита Украине для покупки военной техники. Министр финансов Линднер подчеркнул необходимость веских причин перед approval дополнительных funds.

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