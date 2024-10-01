Брюссельские аэропорты приостановили все вылеты из-за забастовки сотрудников службы безопасности.

Из-за забастовки сотрудников безопасности и уборщиков все рейсы в Брюссельском и прилегающем Шарлеруаском аэропортах отменены на вторник. Авторитеты обоих аэропортов объявили в понедельник, что около 350 рейсов затронуты. Эти сотрудники планируют провести митинг в Брюсселе во вторник, требуя повышения зарплаты и условий труда.

По словам представителя Брюссельского аэропорта Завентема, отменено 249 вылетов и более трети входящих рейсов. Шарлеруаский аэропорт, в основном обслуживаемый бюджетными авиакомпаниями, такими как Ryanair, отменил около 100 рейсов. Однако они утверждают, что запланированные прибытия все еще могут состояться. Компания G4S управляет проверками безопасности на обоих объектах.

Немецкий профсоюз IG BAU ожидает, что более 1000 протестующих из разных европейских стран присоединятся к демонстрациям во вторник. Эта группа состоит из сотрудников аэропортов, а также уборщиков из EU-институтов. Они призывают положить конец практике выдачи публичных контрактов только самым низким предложениям. Эта тактика приводит к низким зарплатам.

Как заявила представитель IG BAU Бедра Дурич, публичные контракты не должны приводить к низкооплачиваемым работам. Она подчеркнула важность роли сотрудников по уборке и безопасности, особенно во время пандемии COVID-19. " Несмотря на то, что все понимают важность наших работ, нас продолжают игнорировать и плохо оплачивать", - заключила она.

Аэропорты, подобные Брюсселю и Шарлеруа, испытывают перебои из-за запланированного митинга, с многочисленными отмененными рейсами. Демонстрация сотрудников безопасности и уборщиков запланирована в Брюсселе, что повлияет на оба аэропорта и затронет тысячи путешественников.

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