Брюссель оценивает меры пограничного контроля, реализуемые Германией

Европейская комиссия пока не приняла решение о поддержке широкомасштабного контроля на границах в Германии. Предложение министра Фаэсер находится на рассмотрении. Однако, как подсказывают из Брюсселя, препятствия значительны.

В соответствии с европейскими стандартами, представитель комиссии Аннита Хайпер в Брюсселе заявила, что пограничные Controls, вводимые странами-членами, должны быть "необходимыми и адекватными" и должны соответствовать руководящим принципам Шенгенского кодекса пограничного контроля. Таким образом, такие действия должны оставаться редкими исключениями, подчеркнула она.

Хайпер и главный представитель Эрик Мамер воздержались от комментариев о том, соответствуют ли новые немецкие пограничные Controls этим стандартам. Оба подчеркнули, что немецкая администрация сообщила о мерах в Брюссель и они сейчас находятся на рассмотрении. "Все, что выходит за рамки этого, является спекуляцией", - заявила Хайпер.

Комиссия выразила озабоченность тем, что другие европейские страны могут также усилить пограничные Controls, следуя примеру Германии. Австрия ранее заявляла о своей неготовности принимать отвергнутых Германией беженцев.

В понедельник федеральный министр внутренних дел Нэнси Фаэсер объявила о планах проведения пограничных Checks на всех сухопутных границах Германии. Эти меры начнутся 16 сентября и initially продлятся шесть месяцев. Фаэсер обосновала этот шаг необходимостью "пресечь нелегальную миграцию" и "обеспечить внутреннюю безопасность".

Соглашение о Шенгене позволяет свободно передвигаться в Европе с 1995 года. Пограничные Checks должны проводиться только на внешних границах Шенгенской зоны, включающей 29 стран. В исключительных случаях страны-члены могут восстановить Controls - как в случае с Германией, на initial шесть месяцев с возможностью продления. Ранее страны, такие как Франция и Италия, вводили подобные меры из-за кризиса с беженцами и угрозы терроризма.

Разговоры о переменах в миграционной политике велись в Федеральном министерстве внутренних дел с вечера. Первое совещание во вторник не привело к решению. Министр Фаэсер пообещала добиться большего числа отказов в среду, сделав это условием участия в следующем совещании.

В настоящее время Европейская комиссия оценивает, соответствуют ли предлагаемые Германией пограничные Controls необходимым стандартам, указанным в Шенгенском кодексе пограничного контроля, как заявила представитель комиссии Аннита Хайпер в Брюсселе. Главная озабоченность комиссии заключается в том, что другие европейские страны могут принять подобные меры, как подсказывает предыдущая неготовность Австрии принимать отвергнутых Германией беженцев.

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