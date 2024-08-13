Британские овощеводы опасаются за свои урожаи

Новые правила импорта после Брексита вызывают обеспокоенность у британских овощеводов по поводу своего урожая. Регуляции на импорт семян из ЕС могут привести к задержкам на несколько недель и иметь серьезные последствия для возделывания и финансовых урожаев, предупредили две британские сельскохозяйственные ассоциации в газете "Гардиан".

С 30 апреля импорт животных и растительных продуктов из ЕС находится под контролем. Некоторые семена, в том числе помидоров, перца и рапса, теперь должны проходить тестирование tanto в стране происхождения, как и в Великобритании, сказал Фил Морли из Ассоциации британских производителей помидоров. Эта задержка угрожает продовольственной безопасности Великобритании, так как теперь нужны больше импортов.

Британские производители помидоров и перца зависят от импорта семян или молодых растений из стран ЕС, таких как Нидерланды. Ассоциации призывают к соглашению с ЕС о взаимном признании стандартов тестирования.

Новые правила импорта существенно повлияли на британских производителей помидоров и перца, требуя, чтобы семена из стран ЕС, таких как Нидерланды, проходили тестирование tanto в ЕС, как и в Великобритании, что может привести к задержкам. Без быстрого решения эти задержки могут потенциально нарушить новые сезоны посадки и отрицательно сказаться на урожае.

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