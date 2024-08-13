Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиНовый

Британские овощеводы опасаются за свои урожаи

 and  Vladimir Milov
Время чтения 1 минута

Британские овощеводы опасаются за свои урожаи

Новые правила импорта после Брексита вызывают обеспокоенность у британских овощеводов по поводу своего урожая. Регуляции на импорт семян из ЕС могут привести к задержкам на несколько недель и иметь серьезные последствия для возделывания и финансовых урожаев, предупредили две британские сельскохозяйственные ассоциации в газете "Гардиан".

С 30 апреля импорт животных и растительных продуктов из ЕС находится под контролем. Некоторые семена, в том числе помидоров, перца и рапса, теперь должны проходить тестирование tanto в стране происхождения, как и в Великобритании, сказал Фил Морли из Ассоциации британских производителей помидоров. Эта задержка угрожает продовольственной безопасности Великобритании, так как теперь нужны больше импортов.

Британские производители помидоров и перца зависят от импорта семян или молодых растений из стран ЕС, таких как Нидерланды. Ассоциации призывают к соглашению с ЕС о взаимном признании стандартов тестирования.

Новые правила импорта существенно повлияли на британских производителей помидоров и перца, требуя, чтобы семена из стран ЕС, таких как Нидерланды, проходили тестирование tanto в ЕС, как и в Великобритании, что может привести к задержкам. Без быстрого решения эти задержки могут потенциально нарушить новые сезоны посадки и отрицательно сказаться на урожае.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Лидер фракции FDP Дуран не видит спешки в переговорах по бюджету «светофора» относительно...
Политика

Кроме того, Комиссии было предложено представить предложение о директиве о защите работников от рисков, связанных с использованием электронных устройств.

Проект федерального бюджета на 2025 год должен был быть направлен в Бундестаг в пятницу. Лидер фракции FDP в парламенте по поводу этой спорной темы коалиции трафика

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Подсудимая Сузан Лоринц ведет записи во время своего судебного процесса в Окале, Флорида, во...
Политика

Присяжные слушают доказательства в суде над белой женщиной, которая убила чёрного соседа из-за спора с детьми, играющими на улице.

Жюри Флориды выслушало доказательства второй день в процессе по обвинению Сьюзан Лоринц, 60-летней белой женщины, обвиняемой в умышленном убийстве невооруженной чернокожей матери во время продолжающегося спора из-за того, что дети из окрестных домов играли рядом с ее домом

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Губернатор Миннесоты Тим Уолз говорит на митинге в Лас-Вегасе 10 августа 2024 года
Политика

Уолц согласился на дебаты 1 октября на выборах вице-президента

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил в среду, что согласился участвовать в дебатах по вопросу кандидата в вице-президенты на CBS News 1 октября

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Следственные органы обнародовали кадры видеонаблюдения, на которых подозреваемый в краже видится...
Политика

Следователи идентифицировали подозреваемого в взломе офиса кампании Трампа в Вирджинии

Офис шерифа округа Лоудон сообщил, что опознал мужчину, якобы взломавшего офис кампании Дональда Трампа в Виргинии на этой неделе, как 39-летнего Тоби Шейна Кесслера.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Предзаказы новых телефонов Пиксель 9 включают подарочные карты, годные до $350
Технологии

Предоставление новых телефонов Pixel 9 включает в себя подарочные карты стоимостью до $350

Эмизон, Бест-Бай и Гугл предлагают подарочные карты на сумму до 350 долларов при предварительном заказе из новой линейки Пиксель 9.

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно