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Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии.

 and  Alex Stellmacher
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Британская энергетическая компания планирует вложить 450 миллионов евро в энергетический сектор...
Британская энергетическая компания планирует вложить 450 миллионов евро в энергетический сектор Германии

Британская энергетическая компания направит 450 миллионов евро на инфраструктуру Германии.

В разгар спора о конкуренции на местном уровне британская компания VPI, финансируемая крупнейшим в мире поставщиком энергии Vitol, готова вложить около 450 миллионов евро в проекты по хранению энергии в Германии. Как сообщил CEO VPI Хорхе Пикуник агентству Reuters, эти средства будут выделены в течение следующих трех-пяти лет.

Этот совместный проект с компанией по хранению энергии Quantitas Energy станет первым инвестиционным проектом в стране. Цель состоит в том, чтобы создать до 500 мегаватт мощности хранилищ энергии. В настоящее время в разработке находится 10 проектов, в основном в северо-восточной Германии.

Из-за значительной доли солнечной энергии, которая производит больше электроэнергии в солнечные полуденные часы, на немецком рынке электроэнергии могут возникать значительные колебания цен в течение дня. Компании, обладающие батареями, могут извлечь выгоду из этого: они могут продавать электроэнергию по пиковым ценам и заряжать свои батареи по низким или даже отрицательным ценам.

Как сказал Пикуник, "В Германии значительный потенциал находится на оптовом рынке". Это потому, что значительная часть возобновляемых источников энергии приходится на солнечную энергию, что приводит к колебаниям цен в течение дня".

В настоящее время VPI управляет электростанциями в Великобритании и Ирландии. Пикуник сообщил, что отдельные проекты в Германии будут различаться по размеру, при этом большинство из них будут иметь мощность 60 мегаватт. CEO VPI отказался раскрывать подробности схемы владения компанией. Он лишь сказал, что VPI будет основным акционером.

По данным Федерального статистического управления, в первом полугодии более 60% производства электроэнергии в Германии приходилось на возобновляемые источники энергии. Наиболее значительным источником энергии в国内电力生产中是风电，占比三分之一。太阳能电池板贡献了约14%。

Британская компания VPI, имеющая значительный опыт управления электростанциями в Великобритании и Ирландии, вносит существенный вклад в свой новый инвестиционный проект в Германии. Ожидается, что британский вклад в этот проект будет существенным, поскольку VPI планирует вложить почти полмиллиарда евро в проекты по хранению энергии в Германии.

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